Mass Effect Legendary Edition: PS5 & Xbox Series X/S im Performance-Check

Wenige Tage nach dem Release stellt sich die "Mass Effect: Legendary Edition" einer Performance-Analyse von Digital Foundry, die die Konsolen der neuen Generation in den Mittelpunkt rückt. Dieser lässt sich entnehmen, dass die Neuauflagen aktuell auf der Xbox Series X die beste Figur machen.

Die "Mass Effect: Legendary Edition" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Vor ein paar Tagen wurde die „Mass Effect: Legendary Edition“ für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Da die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen unterstützt wird, können die Neuauflagen der originalen „Mass Effect“-Trilogie auch auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X/S gespielt werden. Im Rahmen einer aktuellen Performance-Analyse gingen die Redakteure von Digital Foundry der technischen Umsetzung der „Mass Effect: Legendary Edition“ über die Abwärtskompatibilität auf den Grund und fanden heraus, dass die Xbox Series X die Nase technisch vorne hat.

Ausgerufene Ziele werden nur bedingt erreicht

Vor dem Release wiesen die Entwickler von BioWare darauf hin, dass die „Mass Effect: Legendary Edition“ auf den Konsolen der neuen Generation kleinere technische Verbesserungen spendiert bekommt und über die Abwärtskompatibilität beispielsweise eine Darstellung in 4K und bis zu 60FPS unterstützt. Während im Quality-Modus auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 weitestgehend stabile 60FPS geboten werden, kämpft die Xbox Series S mitunter sogar mit den 30FPS und bricht vor allem in hektischen Momenten in den niedrigen 20er-Bereich ein.

Zum Thema: Mass Effect Legendary Edition: Tribute-Video & Launch-Trailer stehen bereit

Ebenfalls kleinere Framerate-Einbrüche warten im 120FPS-Modus auf der Xbox Series X, in dem die Bildwiederholungsrate hin und wieder auf 100 bis 110FPS absinkt. Da auf der PS5 kein 120FPS-Modus geboten wird, erübrigt sich dieses „Problem“ auf Sonys Konsole der neuen Generation. Auch auf die Unterstützung von VRR muss auf der PlayStation 5 verzichtet werden.

Ein weiterer Bereich, in dem die PS5 im Vergleich mit der Xbox Series X das Nachsehen hat, sind die Ladezeiten, die auf Microsofts Konsole deutlich kürzer ausfallen. Weitere Details zur Performance der „Mass Effect: Legendary Edition“ über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen entnehmt ihr dem folgenden Video.

