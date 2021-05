Sifu: Neuer Gameplay-Clip bestätigt eine weibliche Version des Hauptcharakters

"Sifu" erscheint 2021.

Ende Februar kündigten die „Absolver“-Macher von SloClap mit „Sifu“ ihr neuestes Projekt für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 an.

„Sifu“ versteht sich laut offiziellen Angaben als ein spielbarer Kung-Fu-Film, bei dem großer Wert auf eine spannende Rachegeschichte und ein vielseitiges Kampfsystem gelegt wird. Via Twitter teilten die Macher von SloClap einen kurzen Gameplay-Clip, in dem zum einen ein neues Areal in Form eines Nachtclubs zu sehen ist. Darüber hinaus wurde mit dem Clip bestätigt, dass ihr euch auch für eine weibliche Version des Hauptcharakters entscheiden könnt.

Ein Kung-Fu-Schüler auf der Suche nach Rache

Laut den verantwortlichen Entwicklern von SloClap erlebt ihr die Geschichte eines Kung-Fu-Schülers, der sich auf einen Rachefeldzug begibt, nachdem ihn das Schicksal auf eine harte Probe stellte. Euer Weg führt in „Sifu“ an verschiedene Schauplätze, an denen ihr Jagd auf Assassinen macht und euer Talent in gnadenlosen Kämpfen unter Beweis stellt.

Zum Thema: Sifu: Das Kung-Fu-Actionspiel zeigt sich im neuen Entwicklervideo

Beschrieben wird „Sifu“ als ein Third-Person-Actionspiel, das vor allem mit seinem vielseitigen Kampfsystem punkten wird, in dem es auf schnelle Reaktionen wie ein vorausschauendes Handeln gleichermaßen ankommt. Als Kung-Fu-Schüler besteht eure Aufgabe in „Sifu“ zudem darin, die eigene Verbindung zwischen Geist und Körper zu stärken.

„Sifu“ erscheint im Laufe des Jahres für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

New nightclub action with some alpha gameplay of our female main character 🔥🔥#SifuGame pic.twitter.com/LJPnreOnhm — SifuGame (@SifuGame) May 7, 2021

