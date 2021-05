Uncharted: Nathan Drakes Synchronsprecher ist von Tom Holland begeistert

Im Film wird Nathan Drake von Tom Holland dargestellt.

In der neuesten Podcast-Folge von „Good Game Nice Try“ sprach der Synchronsprecher von Nathan Drake über Tom Holland. Der britische Schauspieler wird den draufgängerischen Schatzsucher im geplanten „Uncharted“-Film verkörpern, der Anfang nächsten Jahres erscheinen wird.

Nolan North, so der Name des Synchronsprechers, durfte den Dreh nämlich selbst besuchen und hat sich von dem jungen Darsteller ein eigenes Bild gemacht. Sowohl von seiner Persönlichkeit als auch von seinen Fähigkeiten ist North absolut überzeugt.

„Das Großartige daran ist, dass er ein super super netter Typ ist. Er ist so enthusiastisch, athletisch, ein fantastischer Tänzer und er hat viele der Stunts selbst gemacht. Seine physische Intelligenz ist wirklich irre. Ich freue mich darauf, den Film zu sehen“, schwärmt der Synchronsprecher.

Im späteren Verlauf des Gesprächs ging er auf das junge Alter von Holland ein: „Wo war Nathan Drake in seinen Zwanzigern? Anstatt diese Filme als Remake der Spiele in eine passive Erfahrung umzuwandeln, die man zwei Stunden ansieht, bekommt man nun die Chance, eine junge Version von Nathan Drake zu sehen. Ich finde es großartig.“

Zwar handelt es sich um kein offizielles Prequel, doch ihr werdet einen ungewöhnlich jungen Nathan Drake erleben. North hält diesen Ansatz jedenfalls für eine „brillante Idee“.

Holland selbst ist nicht ganz zufrieden

Tom Holland selbst ist mit seiner schauspielerischen Leistung weniger zufrieden. Gegenüber dem Männermagazin GQ erklärte er, dass er sich bei den Dreharbeiten zu viele Gedanken über sein Aussehen gemacht habe. Dadurch konnte er sich weniger auf die Rolle selbst konzentrieren. Er sei sich nicht sicher, ob ihm die Darstellung des abgeklärten Action-Helden gelungen ist.

Holland führte weiter aus: „Das war eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe. Denn manchmal ging es weniger darum, diese Szene auf den Punkt zu treffen, sondern vielmehr, meinen prallen Bizeps zu sehen… Das war ein Fehler und ist etwas, das ich wahrscheinlich nie wieder tun werde.“

Nebenbei bemerkt hat Sony Interactive Entertainment im April einen Lizenzdeal mit Netflix abgeschlossen. Den „Uncharted“-Film werdet ihr euch definitiv beim weltbekannten Streaming-Anbieter anschauen können. Die Details dazu erfahrt ihr hier:

Nach mehreren Verschiebungen soll der Film am 18. Februar 2022 in die Kinos kommen. Neben Tom Holland ist unter anderem Mark Wahlberg als Sully mit am Start. Für die Regie ist Ruben Fleischer zuständig. der in der Vergangenheit an „Zombieland“ und „Venom“ gearbeitet hat.

