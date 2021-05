GTA 5: Termin für PS5 und Xbox Series X/S

"GTA 5" erobert bald die neuen Konsolen.

„GTA 5“ kann dank der Abwärtskompatibilität zwar auf der PS5 gespielt werden. Doch lässt Rockstar Games weiterhin auf das Remaster warten, mit dem die Möglichkeiten der neuen Konsole ausgereizt werden. Das ändert sich bald. Denn die Entwickler gaben heute bekannt, wann „GTA 5“ samt „GTA Online“ für die New-Gen-Hardware veröffentlicht wird.

New-Gen-Release Mitte November

Die erweiterten und verbesserten Versionen des populären Rockstar-Titels soll am 11. November 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht werden. Als zusätzlichen Bonus enthält das Sommer-Update für „GTA 5 Online“ besondere Vorteile, von denen auch alle Spieler der erweiterten und verbesserten Versionen im Zuge der Veröffentlichung profitieren können.

Um euch auf das Sommer-Update vorzubereiten, stehen acht neue Stuntrennen in den Startlöchern, die ab dem 27. Mai in der Stunt-Serie in „GTA 5 Online“ zu finden sein werden. Die neuen Strecken konfrontieren euch mit „nervenaufreibenden Situationen in einer Reihe verschiedener Fahrzeugklassen“.

Ergänzend schreibt Rockstar Games: „Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von Grand Theft Auto 3, das ein ganzes Genre geprägt hat, haben wir noch einige weitere tolle Überraschungen – einige davon sind exklusiv für Spieler von GTA Online.“

Während die neue Standalone-Version von „GTA 5 Online“ allen Spielern auf beiden Plattformen zur Verfügung gestellt wird, ist sie für alle PlayStation-5-Spieler in den ersten drei Monaten kostenlos. Zudem profitieren PlayStation-Plus-Mitglieder auf der PS4 nach wie vor von einem Vorteil: Sie können sich jeweils zum Monatsbeginn 1.000.000 GTA$ im PlayStation Store abholen, allerdings nur bis zur Veröffentlichung von „GTA 5 Online“ für die PlayStation 5.

Rockstar Games möchte in Kürze weitere Neuigkeiten enthüllen. Haltet also unserem Newsstream im Auge, um in den kommenden Wochen und Monaten keine Updates, Details zu den wöchentlichen Events und Infos zu den regelmäßigen Boni zu verpassen.

