Maid Of Sker: Horror-Titel erscheint für die PS5 – Diese Verbesserungen warten

Wie die Entwickler von Wales Interactive bekannt gaben, wird der Horror-Titel "Maid Of Sker" in einer überarbeiteten Version für die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 veröffentlicht. Wir verraten euch, welche Verbesserungen auf den Konsolen der neuen Generation warten.

"Maid Of Sker" erscheint für die PS5.

Im vergangenen Jahr wurde das schaurige Horror-Abenteuer „Maid of Sker“ für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Wales Interactive bekannt gaben, arbeitete das Studio in den letzten Monaten an einer technisch aufpolierten Fassung für die Konsolen der neuen Generation. Wer „Maid Of Sker“ bereits für die PlayStation 4 oder die Xbox One sein Eigen nennen sollte, kann die Next-Generation-Fassung des Horror-Titels ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

Technische Verbesserungen und ein neuer Spiel-Modus

Auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 wird „Maid Of Sker“ mit zwei unterschiedlichen Darstellungsmodi versehen. Zum einen wird es möglich sein, den Horror-Titel in der 4K-Auflösung und 30FPS zu spielen. Ist euch eine höhere Bildwiederholungsrate wichtig, kommt ihr im Performance-Modus auf eure Kosten, in dem „Maid of Sker“ in der nativen 1440p-Auflösung und 60FPS dargestellt wird.

Zum Thema: Resident Evil Village: Launch-Trailer zum neuen Capcom-Horror

Zu den weiteren Verbesserungen gehören laut Entwicklerangaben kürzere Ladezeiten sowie die Unterstützung des haptischen Feedbacks und der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers auf der PlayStation 5. Den Schlusspunkt setzt der neue „FPS-Challenge-Modus“, der euch vor ganz neue Herausforderungen stellen soll. Hier warten unter anderem neue Widersacher und zehn neue Trophäen beziehungsweise Achievements auf euch.

Sowohl das Next-Gen-Upgrade als auch der „FPS-Challenge-Modus“ zu „Maid of Sker“ werden am 26. Mai 2021 erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Maid Of Sker