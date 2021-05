No Man’s Sky: Zweite Expedition „Beachhead“ gestartet – Update 3.40 steht bereit

Unter dem Namen "Beachhead" starteten die Entwickler von Hello Games die zweite Expedition in der Welt von "No Man's Sky". Passend dazu steht das Update 3.40 bereit, mit dem diverse kleine Fehler behoben werden.

"No Man's Sky": Spieler starten in ihre zweite Expedition.

Mit „Expeditions“ stellten die Entwickler von Hello Games Ende März die neueste Erweiterung zum Weltraum-Abenteuer „No Man’s Sky“ bereit, mit dem die namensgebenden Expeditionen Einzug hielten.

Im Zuge der ersten Expedition wurden laut Hello Games zahlreiche neue Sternensysteme kartografiert, Lebewesen entdeckt und Pflanzen gescannt. Gleichzeitig gelang es der „No Man’s Sky“-Community, in der ersten Episode exklusive Belohnungen wie das goldene „Alpha Vector“-Raumschiff freizuschalten. Wie Hello Games bekannt gab, startet unter dem Namen „Beachhead“ mit sofortiger Wirkung die zweite Expedition in der Galaxie von „No Man’s Sky“.

Update 3.40 behebt diverse kleine Fehler

Ein weiteres Mal starten die Spieler mit einem neuen Spielstand auf dem gleichen Planeten und treten beim Kampf um Belohnungen gegen tausende andere Entdecker an. Passend zu der neuen Expedition haben die regelmäßigen Forschungsanstrengungen von Nada und Polo an Bord der „Space Anomaly“ einen weiteren Meilenstein erreicht. So entdeckten die beiden Forscher Schwankungen in bereits geschriebenen Geschichten.

„In den Geschichten der alten Gek, Korvax und Vy’keen taucht ein neues Muster auf. Etwas bewegt sich aus dem ganzen Universum. Kannst du es hören?“, heißt es dazu. Abschließend stellten die Entwickler von Hello Games das Update 3.40 bereit, mit dem diverse kleine Fehler aus der Welt geschafft wurden. Den offiziellen Changelog zum neuen Patch findet ihr hier.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich.

