PS4 & PS5: Days of Play 2021 offiziell gestartet

Heute starten die Days of Play! Das bedeutet für PlayStation-Spieler eine Zeit voller Aktionen, Angebote und Rabatte. Was euch genau erwartet, das erfahrt ihr hier.

Die Days of Play wurden gestartet!

Heute geht es wieder los, die Days of Play 2021 sind offiziell gestartet! Nachdem Sony vergangene Woche die Aktion für dieses Jahr bestätigte, verkündete das Unternehmen nun auf dem offiziellen PlayStation Blog nun weitere Details. Hierzu zählen diverse Aktionen, reduzierte PS4- & PS5-Spiele und vieles mehr.

Days of Play 2021: PlayStation Player Celebration hat begonnen

Zunächst macht Sony auf die PlayStation Player Celebration aufmerksam, in deren Rahmen PS-Spieler online sofort loslegen können, um möglichst viele Spielstunden und Trophäen zu sammeln, um wöchentlich verschiedene digitale Preise abzuräumen. Doch das war natürlich noch nicht alles, denn auch Freunde von Online-Games kommen in der nächsten Zeit so richtig auf ihre Kosten. Wenn ihr sehen möchtet, wie sich die Community schlägt, könnt ihr euch das hier ansehen.

Vom 22. Mai 2021 um 00:01 Uhr bis zum 23. Mai 2021 um 23:59 Uhr findet das Online-Multiplayer-Wochenende statt, an dem alle Spieler kostenlos online spielen können. Normalerweise wird dafür bekanntlich ein PlayStation Plus-Abonnement benötigt, doch für diesen begrenzten Zeitraum können sich alle PlayStation-Gamer auf PS4 & PS5 völlig kostenlos online austoben.

Days of Play 2021: Verschiedene Deals angekündigt

Darüber hinaus bestätigte Sony ebenfalls diverse Days of Play-Deals, die sowohl auf Sonys digitalen Plattformen als auch bei teilnehmenden Händlern angeboten werden. Vom 26. Mai 2021 bis zum 9. Juni 2021 werden beispielsweise verschiedene hochkarätige PlayStation-Titel zu deutlich reduzierten Preisen verfügbar sein:

PlayStation 4-Spiele

PlayStation 5-Spiele

Darüber hinaus soll es ebenfalls Angebote zu PlayStation Plus- und PlayStation Now-Abonnements geben. Außerdem bestätigte Sony für Deutschland und Österreich Rabatte im PlayStation Gear Store. Zur Feier der Days of Play 2021 erhalten Fans in beiden Ländern 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte.

Freut ihr euch auf die Days of Play 2021?

