Rainbow Six Siege: Operation North Star mit einem ersten Teaser bestätigt

"Rainbow Six Siege" startet in Kürze in die nächste Season.

Nachdem in der Vergangenheit bereits entsprechende Gerüchte die Runde machten, bestätigte Ubisoft nun auch offiziell, dass die nächste Season des langlebigen Taktik-Shooters „Rainbow Six Siege“ den Namen „Operation North Star“ tragen wird.

Im Rahmen der Bestätigung stellte Ubisoft zwar einen ersten Teaser beziehungsweise ein erstes Artwork zur neuen Staffel bereit, hielt sich ansonsten allerdings mit konkreten Informationen zurück. Daher ist aktuell noch unklar, wann die neue Season starten wird und welche Inhalte im Detail geboten werden. Allerdings hieß es schon im Februar dieses Jahres, dass „Year 6 Season 2“ mit einem neuen Operator der „Nakoda Nation“ sowie einer Überarbeitung der „Favela“-Karte aufwarten wird.

Schenken wir den Angaben des für gewöhnlich gut informierten „Rainbow Six Siege“-Dataminers „Benjamin“ Glauben, dann entsteht der neue Operator aktuell unter dem Codenamen „Thunderbird“ und wird auf dem Schlachtfeld unter anderem auf sein „Kóna Station“ genanntes Heilungs-Gadget setzen. Darüber hinaus deutete der Dataminer bereits im März an, dass die Gasgranate überarbeitet wird, um zukünftig zu verhindern, dass diese durch Wände und Böden fliegt.

Zum Thema: Far Cry 6 & Rainbow Six Quarantine: Veröffentlichungen sind weiterhin bis Ende September geplant

Für den Wahrheitsgehalt von „Benjamins“ Aussagen spricht die Tatsache, dass er den Namen der „Operation North Star“-Staffel schon im März bestätigte. Daher können wir wohl davon ausgehen, dass auch seine restlichen Angaben den Tatsachen entsprechen.

Warten wir also auf die offizielle Bestätigung seitens Ubisoft.

If you ever need help, just look up. pic.twitter.com/zaoqcaciVF

— Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) May 17, 2021