Starfield: Keine PS5-Version – Weiterer Insider bestätigt Xbox- und PC-Exklusivität – Update

"Starfield": Release lediglich für den PC und die Xbox-Konsolen?

Update: Inzwischen meldete sich der Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad zu Wort und erklärte die Exklusivität wie folgt: „Da der Game Pass nun das Zentrum des Xbox-Ökosystems ist, wird es für Microsoft immer wichtiger, in exklusive Inhalte und IPs zu investieren, die den Wert des Dienstes erhöhen und zu neuen Nutzerakquisitionen führen.“

With Game Pass now the center of the Xbox ecosystem, it is becoming more important for Microsoft to invest in exclusive content and IP that increases the value of the service and leads to new user acquisitions.

Increasing access points (e.g. via cloud) is also just as important. https://t.co/4t6KN67Vnv

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 15, 2021