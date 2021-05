Yakuza & Judgment: Diese Verkaufszahlen werden zukünftig angepeilt

"Lost Judgment" erscheint im September 2021.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen machte Sega vor ein paar Tagen Nägel mit Köpfen und kündigte die laufenden Arbeiten am Action-Titel „Lost Judgment“ offiziell an.

Ergänzend dazu sprach das japanische Unternehmen im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts über die Zukunft der beiden Serien „Yakuza“ beziehungsweise „Judgment“ und wies zum einen darauf hin, dass auch die kommenden Ableger in Form von Multiplattform-Produktionen für mehrere Systeme erscheinen werden. Darüber hinaus sind die Zeiten, in denen Reihen wie „Yakuza“ ein Nischdasein fristen, laut Sega vorbei. Zukünftig möchte der Publisher laut eigenen Angaben zwei bis drei Millionen Einheiten pro Titel absetzen.

Sega ist vom Potenzial der Marken überzeugt

„Wir glauben, dass durch die globale Expansion und gleichzeitige Lokalisierung in mehreren Sprachen immer noch das Potenzial für eine signifikante Steigerung des Umsatzes desselben Spiels besteht, wobei die Einnahmen natürlich folgen werden“, so Sega. „In der Vergangenheit wurde beispielsweise die japanische Version von Yakuza zuerst veröffentlicht und dann nacheinander in anderen Regionen verkauft, wobei der Lokalisierungsgrad mit dem Vorhandensein oder Fehlen von Stimmen und unterstützten Sprachen variierte.“

„Durch den gleichzeitigen Start des Spiels auf mehreren Plattformen und in mehreren Sprachen kann das Unternehmen seine Marketingkosten, die zuvor über einen bestimmten Zeitraum verteilt waren, konzentrieren und so reduzieren. Darüber hinaus hat sich der PC-Markt, der früher von Steam dominiert wurde, zu einem Marktumfeld entwickelt, in dem wir unser Geschäft auf andere Plattformen, einschließlich Epic Games, ausweiten können“, wurde im aktuellen Geschäftsbericht ausgeführt.

Abschließend hieß es: „Aus diesem Grund glauben wir, dass wir jetzt in der Lage sind, zwei bis drei Millionen Einheiten in der Lebensdauer eines Titels anzustreben, der zuvor weltweit etwa 1 Million Einheiten verkauft hat.“

