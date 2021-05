Activision Blizzard: Koch Media übernimmt Retail-Veröffentlichungen in Europa

Wie bekannt gegeben wurde, wird der Publisher Koch Media den Vertrieb von Retail-Spielen aus dem Hause Activision Blizzard in ausgewählten Ländern Europas übernehmen. In einem aktuellen Statement bedankte sich das Unternehmen für das ausgesprochene Vertrauen.

Europa: Koch Media übernimmt den Vertrieb von Activision Blizzards Retail-Spielen.

Nachdem Activision Blizzard seine Retail-Titel in Europa bisher in Eigenregie veröffentlichte, entschloss sich das Unternehmen im März 2021 zu diversen Umstrukturierungsmaßnahmen und Einsparungen.

Diesen fielen diverse Activision Blizzard-Niederlassungen in Europa zum Opfer – darunter auch die Filiale im bayrischen Ismaning, die geschlossen wurde. Hinzukamen Schließungen in weiteren europäischen Ländern. Wie nun bekannt gegeben wurde, schloss sich Activision Blizzard in Europa mit dem Publisher Koch Media zusammen, der den Vertrieb von Retail-Titeln aus dem Hause Activision Blizzard in den betroffenen Ländern übernehmen wird.

Partnerschafft umfasst alle EMEA-Territorien

Laut der heutigen Ankündigung umfasst die Zusammenarbeit von Activision Blizzard und Koch Media sämtliche EMEA-Territorien – also Länder in Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Davon ausgenommen sind Großbritannien und Italien. Zu den bekanntesten und erfolgreichsten Marken von Activision Blizzard gehören „Call of Duty“, „World of Warcraft“, „StarCraft“, „Diablo“, „Overwatch“, „Tony Hawk’s Pro Skater“ oder „Crash Bandicoot“.

Koch Media hingegen gehört mittlerweile zu den größten Arbeitgebern der deutschen Videospiel-Industrie und übernimmt den Vertrieb von Retail-Titeln zahlreicher Entwickler und Publisher. Mit Activision Blizzard kommt nun eine weitere Größe der Branche hinzu.

In einem offiziellen Statement bedankte sich Koch Media für das ausgesprochene Vertrauen: „Wir freuen uns, Activision Blizzard ab diesem Monat als neuen Publishing-Partner begrüßen zu dürfen. Wir kümmern uns um die Distribution der Retail-Produkte (neu und Back-Katalog) in vielen EMEA-Territories (ausserhalb UK und Italien). Danke, Activision Blizzard für das Vertrauen!“

