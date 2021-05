Battlefield 6: Weitere geleakte Bilder und unbestätigte Details zum Setting aufgetaucht

Via Twitter wurden weitere Bilder zu "Battlefield 6" in Umlauf gebracht. Diese stammen laut einem als verlässliche Quelle geltenden Insider in der Tat aus dem Ankündigungs-Trailer des Shooters. Eine offizielle Bestätigung steht aber weiter aus.

"Battlefield 6" wird im Juni offiziell vorgestellt.

Nach den Gerüchten der vergangenen Wochen wurde kürzlich von offizieller Seite bestätigt, dass der kommende Shooter „Battlefield 6“ im nächsten Monat der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Ein Ende der Gerüchte ist trotz allem nicht in Sicht. Stattdessen erreichten uns in dieser Woche geleakte Schnappschüsse, die aus dem offiziellen Ankündigungs-Trailer von „Battlefield 6“ stammen sollen. Dass diese Angaben den Tatsachen entsprechen, bestätigte nun der als verlässliche Quelle geltende Insider Tom Henderson. Henderson machte in den vergangenen Monaten immer wieder mit korrekten Vorhersagen auf sich aufmerksam und wies nun darauf hin, dass er den ersten Trailer zu „Battlefield 6“ bereits gesehen hat und die Echtheit der Bilder bestätigen kann.

Insider bestätigt modernes Setting

Wie Henderson ausführte, wird der neueste Shooter aus dem Hause DICE einfach nur den Namen „Battlefield“ tragen und uns zehn bis fünfzehn Jahre in die Zukunft verfrachten. Ergänzend zu den unbestätigten Details, die Henderson in Erfahrung gebracht haben wollte, wurden via Twitter weitere geleakte Bilder aus dem Ankündigungs-Trailer in Umlauf gebracht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Electronic Arts und DICE wollten sich zu den aktuellen Gerüchten und geleakten Bildern bisher nicht äußern. Abgesehen von der Enthüllung im nächsten Monat wurde bisher nur bestätigt, dass das neue „Battlefield“ im Herbst 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Darüber hinaus werden den Spielern reichlich Action, neue Spiel-Modi und zahlreiche „Only in Battlefield“-Momente versprochen.

