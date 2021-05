PSN Store Sale: Neue Deals für PS4/PS5 und Angebot der Woche

"Outriders" ist das Angebot der Woche.

Eine neue Woche, ein neuer Sale: Erneut könnt ihr einige Tage lang beim Kauf ausgesuchter Spiele im PlayStation Store den einen oder anderen Euro sparen. Nachfolgend haben wir wie gewohnt einige Preisbeispiele für euch.

Nicht zum ersten Mal im Angebot ist „Life Is Strange: Before The Storm Komplette Season“. Erneut kann das Komplettpaket für 3,39 statt 16,99 Euro gekauft werden. Die „Life Is Strange: Before The Storm Deluxe Edition“ schlägt mit 4,99 statt 24,99 Euro zu Buche – ein Preis, der in den vergangenen eineinhalb Jahren ebenfalls mehrfach geboten wurde.

Metro, Burnout und mehr

Der Preis vonwurde von 59,99 auf 26,99 Euro gesenkt. Im März-Sale waren es ein paar Euro weniger.bekommt ihr momentan für 39,99 statt 69,99 Euro. Auch hier handelt es sich nicht um den absoluten PSN-Bestpreis, da er im März kurzzeitig bei 30,99 Euro lag. Im Fall dersind es 79,99 statt 109,99 Euro.

Seit 2015 etliche Male im Sale war „Metro Redux“. Aktuell werden 7,49 statt 29,99 Euro fällig. Im Fall von „Metro: Last Light Redux“ sind es 4,99 statt 19,99 Euro.

„Shadow Of The Beast“ ist für 7,49 statt 14,99 Euro im Angebot. Der bisherige PSN-Bestpreis wurde mit 3,99 Euro im Jahr 2018 erreicht. Anfang 2021 waren es 7,04 Euro. „Shadow Of The Colossus“, ein ehemaliger PS Plus-Titel, kostet einige Tage lang 15,99 statt 39,99 Euro. Im Fall von „Burnout Paradise Remastered“ erfolgte eine Preisreduzierung von 19,99 auf 7,99 Euro. Ende März waren es noch 8,99 Euro.

Ein weiteres Angebot im neusten PSN-Sale ist „Patapon Remastered“. Für 7,49 statt 14,99 Euro könnt ihr zuschlagen. Der gleiche Preis und Rabatt gilt für „Locoroco Remastered“. „Patapon 2 Remastered“ kostet 8,99 statt 14,99 Euro. Ein Dauergast in den Sales ist „Assassin’s Creed 3 Remastered“. Diesmal sind es 15,99 statt 39,99 Euro. „Bioshock 2 Remastered“ kann wiederum für 14,99 statt 19,99 Euro in den eigenen Besitz gebracht werden. Für den Vorgänger „Bioshock Remastered“ zahlt ihr ebenfalls 14,99 Euro.

Weitere Angebot ein der Übersicht:

Der aktuelle Sale umfasst mehr als 200 Angebote. Im Laufe des Tages sollte die komplette Übersicht in der entsprechenden Angebote-Kategorie im PlayStation Store auftauchen. Die Preise gelten bis zum 3. Juni 2021.

Deal der Woche

Beim traditionellen Deal der Woche handelt es sich um „Outriders“, das auf der PS4 und PS5 gespielt werden kann. Bis zum Donnerstag der kommenden Woche werden 52,49 statt 69,99 Euro fällig. Weniger zahlt ihr auch bei Händlern wie Amazon nicht.

Und falls ihr gerade knapp bei Kasse seid, aber die entsprechenden Mitgliedschaften besitzt: Die PS Plus-Spiele für Mai 2021 stehen zum Download bereit. Und auch die neuen PS Now-Games wurden freigeschaltet.

