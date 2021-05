Rustler: Termin enthüllt und neuer Trailer zum Mittelalter-Open-World-Spiel

"Rustler" hat einen Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel im August dieses Jahres. Schon heute könnt ihr euch einen Trailer anschauen, der in das Spielgeschehen einführt.

In "Rustler" werdet ihr zum Ganoven.

Das mittelalterliche Open-World-Actionspiel „Rustler“ wird in diesem Jahr den Early Access verlassen und am 31. August 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen. Das gaben der Publisher Modus Games und der Entwickler Jutsu Games heute bekannt.

Begleitet wird die Terminankündigung von einem Trailer, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Tötet Helden und Stehlt Pferde

Im Spielverlauf von „Rustler“ meistert ihr laut Hersteller verrückte Quests, töten Helden, stehlt Pferde, kämpft gegen Wachen, raubt Bauern aus und werdet zum mittelalterlichen Ganoven.

„Das klassische Grand Theft Auto-Gameplay bekommt ein mittelalterliches Makeover“, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Spiels. „Das große Turnier bietet die Hand der Prinzessin als Preis. Steigt vom lokalen Räuber zum Champion auf. Oder auch nicht. Guy (das seid ihr) und sein Freund (der praktischerweise Buddy heißt) sind darauf aus, den Preis zu gewinnen, mit heiligen Handgranaten, aufgemotzten Pferden und ihren eigenen persönlichen Spielleuten im Schlepptau.“

Wie ihr in „Rustler vorankommt, soll ganz an euch liegen. Letztendlich verbringt ihr offenbar eine Menge Zeit damit, Chaos anzurichten und euch auf Kosten anderer zu amüsieren. Als Spieler sollt ihr euch laut Hersteller darauf vorbereiten, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen und die Bevölkerung zu terrorisieren. Hier der Trailer:

