Super Bomberman R Online: F2P-Spiel erscheint Ende Mai für PS4

Nachdem Konami vor knapp zwei Monaten den Free-to-play-Titel „Super Bomberman R Online“ auch für die PlayStation 4 ankündigte, erhielt diese, genauso wie weitere Konsolen-Versionen, nun einen offiziellen Veröffentlichungstermin. Erscheinen wird das Spiel am 27. Mai 2021 für die PS4, PS5, Nintendo Switch und den PC (via Steam). Das Releasedatum der Xbox One- und Xbox Series X/S-Fassungen wird später enthüllt.

Super Bomberman R Online: Titel erhält neues Spielsaison-System

Darüber hinaus beinhaltet die Konsolen-Version auch einige Neuerungen. Hierzu zählt beispielsweise das Spielsaison-System, das auf allen Plattformen verfügbar sein wird. Jede Saison wird dabei für drei Monate laufen und dem Spiel nur in diesem Zeitraum neue Gegenstände, kosmetische Items sowie einen neuen Bomber-Charakter hinzufügen. Der prominente Neuzugang der ersten Saison wird Old Snake aus der „Metal Gear Solid“-Reihe sein, den ihr durch die Spielwährung „Bomber Coins“ erhalten könnt.

Die nächste Neuerung ist das sogenannte „Battle Pass“-System, das zwei Stufen umfassen wird: einen „Silver Pass“ und einen „Gold Pass“. Ersterer wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein, die das Spiel spielen. Je mehr ihr den Battle-Royale-Modus „Kampf 64“ spielt, desto höher steigt ihr im Rang und desto mehr kosmetische Belohnungen wie Accessoires und Posen schaltet ihr frei. Insgesamt umfasst dieser Pass 100 Ränge.

Der „Gold Pass“ ist derweil optional und beinhaltet ebenfalls diverse Belohnungen, die auf 100 Ränge verteilt sind. Zu diesen Boni zählen gleichsam kosmetische Items und Gegenstände, die keinerlei Einfluss auf das Gameplay haben sollen. Den „Gold Pass“ könnt ihr für 800 „Bomber Coins“ kaufen, die ihr entweder in einem spielinternen Shop oder in den Onlineshops der jeweiligen Plattform erwerben könnt. Des Weiteren soll es die „Bomber Coins“ auch als Belohnungen im „Gold Pass“ geben.

Da sich auch „Super Bomberman R“ bisher sehr gut im Handel schlägt und mittlerweile die Marke von 2 Millionen verkauften Einheiten knacken konnte, verteilt Konami als kleines Geschenk an alle Spieler von „Super Bomberman R Online“ das „Double Platinum Cake“-Kostüm.

