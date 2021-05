The Falconeer: Warrior Edition mit Trailer für PS4 & PS5 angekündigt

Die "The Falconeer: Warrior Edition" erscheint im August für die PlayStation-Systeme.

Vor wenigen Tagen deuteten entsprechende Produkteinträge von Amazon Japan bereits darauf hin, dass „The Falconeer“ in Form der sogenannten „Warrior Edition“ für die PlayStation-Systeme veröffentlicht wird.

In der Zwischenzeit machte der verantwortliche Publisher Wired Production Nägel mit Köpfen und kündigte die „The Falconeer: Warrior Edition“ offiziell für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und Nintendos Switch an. Neben dem Hauptspiel umfasst die „Warrior Edition“ die Download-Pakete „The Kraken“, „The Hunter“ und „Atun’s Folly“ sowie die pünktlich zum Release der „Warrior Edition“ erscheinende Erweiterung „Edge of the World“.

Mehrere spannende Handlungsstränge warten auf die Spieler

Offiziellen Angaben zufolge handelt es sich bei „The Falconeer“ um ein Luftkampfspiel, in dem sich die Spieler gnadenlosen Duellen stellen und eine offene Fantasywelt erkunden. Die Geschichte von „The Falconeer“ setzt sich aus mehreren spannenden Handlungssträngen zusammen und ermöglicht es den Spielern, ein unzerbrechliches Band zwischen ihnen und ihrem Vogel aufzubauen.

Im Kampf greift ihr auf unterschiedliche Klassen zurück, die mit einzigartigen Waffen, Stärken und Statuswerten versehen wurden. Durch das Aufdecken von Geheimnissen und dem erfolgreichen Abschluss von Kämpfen lassen sich die unterschiedlichen Klassen weiter aufwerten und verbessern.

Die „The Falconeer: Warrior Edition“ wird am 5. August 2021 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung.

