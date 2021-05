The Last of Us Part 2: PS5-Performance-Patch 1.08 veröffentlicht

Sony und Naughty Dog haben mitgeteilt, dass für "The Last of Us Part 2" ein PS5-Performance-Patch heruntergeladen werden kann. Damit macht sich das Adventure rund um Ellie die Leistung der neuen Sony-Konsole zunutze.

Auf der PS5 soll "The Last of Us Part 2" fortan einen flüssigeren Eindruck machen.

„The Last of Us Part 2“ wurde für die PS5 fitter gemacht. Wie Naughty Dog und Sony auf dem PlayStation Blog mitteilen, kann das Performance-Update 1.08 ab sofort auf die PlayStation 5 geladen werden.

„Eines der von unserer Community am meisten geforderten Dinge war die Veröffentlichung eines PS5-Performance-Patchs für The Last of Us Part 2“, heißt es in einem kurzen Statement zur Veröffentlichung. „Tja, heute ist es so weit: Ihr könnt den kostenlosen Patch jetzt herunterladen!“

Wahl zwischen 30 und 60 FPS

Natürlich bewirkt das Update etwas: Sobald ihr „The Last of Us Part 2“ auf der neuen Konsole mit dem Update 1.08 auf den neusten Stand gebracht habt, findet ihr einen Schalter in den Anzeige-Optionen, mit dem ihr zwischen einem Bildfrequenz-Ziel von 30 FPS oder 60 FPS auswählen könnt.

Mit dem neuen Feature könnt ihr eure bevorzugte Bildfrequenz aktivieren. Und nach wie vor genießt ihr die üblichen Verbesserungen, die Teil der Abwärtskompatibilität von PS4-Spielen sind, darunter eine verbesserte Auflösung, schnellere Ladezeiten und vieles mehr.

„Das Team hat sich die Hardware der PS5 und die Möglichkeiten, die sie seit dem Launch im letzten Jahr eröffnet, genau angeschaut. Und wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft noch bringen wird“, heißt es auf dem PlayStation Blog weiter.

Dieser Patch sei nur der erste Schritt von Naughty Dogs Arbeit mit der PS5. Das Unternehmen möchte sich melden, sobald es weitere Neuigkeiten für euch gibt. Gerüchten zufolge befindet sich ein Remake von „The Last of Us“ in Arbeit, mit dem sich einige freie Mitarbeiter mit den Eigenheiten der PS5 vertraut machen. Die offizielle Ankündigung erfolgte bislang nicht.

Nachfolgend seht ihr einen Trailer zum Performance-Patch für „The Last of Us Part 2“:

