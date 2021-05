Biomutant: PS5-Version in Arbeit und Release-Infos

Ab der nächsten Woche könnt ihr durchstarten.

THQ Nordic hat zu „Biomutant“ eine neue FAQ veröffentlicht, der sich zahlreiche Details entnehmen lassen. Unter anderem wird darin die Frage geklärt, ob es der Titel in einer optimierten Version auf die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S schaffen wird.

In der FAQ weist der Publisher zunächst darauf hin, dass am 25. Mai 2021 ausschließlich eine Veröffentlichung für die Plattformen PS4, Xbox One und PC erfolgen wird. „Irgendwann in naher Zukunft“ soll jedoch eine „native Version für PS5 und Xbox Series S/X“ folgen. Technische New-Gen-Details werden in der FAQ nicht genannt.

Weitere Plattformen möglich

Zudem werden Veröffentlichungen auf weiteren Plattformen nicht ausgeschlossen. Dazu zählen die Switch und Stadia. Eine klare Aussage wollte THQ Nordic nicht treffen: „Nur die Zeit wird es zeigen. Für den Moment sind wir zielgerichtet darauf fokussiert, eine großartige Veröffentlichung am 25. Mai 2021 durchzuführen“, so das Unternehmen.

Ebenfalls interessant sind die Freischaltzeiten der digitalen Version von „Biomutant“. Auf den Konsolen PS4 und Xbox One soll es am Release-Tag um 16 Uhr soweit sein. PC-Spieler müssen sich bis 19 Uhr gedulden.

Doch lohnt der Kauf? Eine erste Antwort auf diese Frage werden die ersten Testwertungen offenbaren. Leider wurde das Embargo sehr knapp ausgerichtet. Erst ab dem 24. Mai 2021 um 17 Uhr dürfen die Reviews zu „Biomutant“ veröffentlicht werden. Die meisten Disk-Fassungen dürften zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs sein.

Die offizielle FAQ umfasst viele weitere Details, darunter Angaben zur Spielzeit. Dazu heißt es: „Wenn ihr ein bestimmtes Ereignis (das wir nicht spoilern wollen) nicht frühzeitig beendet, rechnen wir grob mit etwa 25 Stunden für die Hauptquest. 100 Prozent sind eher 50h.“

Biomutant vorbestellen:

„Biomutant“ erscheint am 25. Mai 2021 für PS4, Xbox One und PC. Auf dem PC wird der Titel zum Launch auch über EA Play Pro erhältlich sein. Nachfolgend ein paar recht aktuelle Gameplay-Ausschnitte:

