Embracer Group: Bis zu 20 weitere Übernahmen sind möglich

Die Embracer Group befindet sich in Kauflaune. Aktuell befinden sich die Verantwortlichen des Konzerns in 20 fortgeschrittenen Gesprächen mit weiteren Studios.

Die 7000 Mitarbeiter starke Embracer Group möchte weiter expandieren.

Der schwedische Medienkonzern Embracer Group wird in naher Zukunft weitere Unternehmen aufkaufen. Im heute veröffentlichten Finanzbericht haben die Verantwortlichen erwähnt, dass sie derzeit mehr als „20 Gespräche im fortgeschrittenen Stadium“ führen. Im Moment lässt sich nur spekulieren, welche Studios dahinterstecken.

Größere Firmen im Fokus

Kleine Entwicklerstudios stehen wohl nicht auf der Kaufliste. Im Bericht ist vielmehr von größeren Unternehmen die Rede, welche „zusätzliche Betriebsgruppen bilden können“. Die Embracer Group selbst ist in acht operative Bereiche unterteilt, die kleinere Studios führen. Dazu gehören unter anderem THQ Nordic, Deep Silver und die Coffee Stain Studios.

Weltweit besitzt die Embracer Group fast 70 Entwicklerstudios. In den vergangenen Jahren haben sie beispielsweise die „Metro“-Entwickler 4A Games, Saber Interactive („World War Z“ und „Snowrunner“), Gunfire Games („Remnant: From the Ashes“) und New World Interactive („Insurgency“) übernommen.

Heute Morgen haben wir bereits erfahren, dass das frühere Studio Free Radical Design neu gegründet wird. Dort wird ein neuer Ableger der „TimeSplitters“-Reihe entwickelt.

Nach der kürzlichen Übernahme von Gearbox Software für 1,3 Milliarden Dollar hat die Embracer Group anscheinend noch lange nicht genug. Schon im März kam ans Licht, dass weitere Ausgaben für zukünftige Übernahmen eingeplant werden.

Related Posts

Im Geschäftsjahr 2021/22 sollen ganze 70 Premium-Spiele auf den Markt gebracht werden. So viele Titel wurden noch nie zuvor in der Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Dazu zählen das bald erscheinende Open World-RPG „Biomutant“ oder der Mittelalter-Slasher „Chivalry 2“, dessen offene Beta-Phase in Kürze an den Start geht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Embracer Group