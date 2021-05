Fall Guys Ultimate Knockout: Tron-Outfits finden den Weg ins Spiel

Wie die Entwickler von Mediatonic bekannt gaben, dürfen sich Spieler des etwas anderen Battle-Royal-Titels "Fall Guys: Ultimate Knockout" in der nächsten Woche über ein Crossover mit dem Science-Fiction-Klassiker "Tron" freuen. Geboten werden vier neue Outfits.

"Fall Guys: Ultimate Knockout" wird immer wieder mit Crossovern bedacht.

In den vergangenen Monaten wurde der Multiplayer-Hit „Fall Guys: Ultimate Knockout“ regelmäßig mit neuen Inhalten bedacht, unter denen sich immer wieder verschiedene Crossover befanden.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic bekannt gaben, steht das nächste Crossover bereits in den Startlöchern. Die Rede ist von insgesamt vier neuen Outfits auf Basis des Science-Fiction-Klassikers „Tron“, die am kommenden Montag, den 24. Mai 2021 den Weg in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ finden.

Kostenpflichtiger Premium-Content

Während das „Sark“-Outfit für 22.000 Kudos im Ingame-Store erworben werden kann, handelt es sich bei den restlichen drei „Tron“-Outfits um einen kostenpflichtigen Premium-DLC. Die Entwickler von Mediatonic kommentierten die Ankündigung des „Tron“-Crossovers wie folgt: „Tron ist die zeitlose Familiengeschichte empfindungsfähiger Computer-Entitäten, die gezwungen sind, in Runden rücksichtslosen Wettbewerbs unter Anleitung mysteriöser Benutzer gegeneinander anzutreten.“

Und weiter: „Natürlich war es für uns fast unmöglich, klare Parallelen zwischen diesem Disney-Klassiker und dem neongetränkten Wunderland der Fall Guys zu ziehen: Ultimate Knockout – Staffel 4! Glücklicherweise waren sich die guten Leute bei Disney einig, dass die Tron-Kostüme einfach super bezaubernd aussahen und dass wir trotzdem weitermachen sollten.“

„Fall Guys: Ultimate Knockout“ erschien im August 2020 für den PC sowie die PS4 und bringt es mittlerweile auf mehr als 40 Millionen Spieler. Derzeit wird an Umsetzungen für weitere Plattformen wie die Xbox One gearbeitet, die im Laufe des Sommers folgen.

