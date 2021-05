GTA 3 & Red Dead Redemption?: Take-Two arbeitet an mehreren Neuauflagen

Wie Take-Two Interactive im aktuellen Geschäftsbericht bestätigte, plant das Unternehmen in den kommenden Jahren die Veröffentlichung von gleich mehreren Remastered-Titeln beziehungsweise Remakes. Der Haken an der Sache. Konkrete Namen wurden bisher nicht genannt.

Kehrt "Red Dead Redemption" in einer überarbeitete Fassung zurück?

Im Rahmen der Geschäftszahlen zum abgelaufenen Fiskaljahr 2020/2021 nannte Take-Two Interactive nicht nur Verkaufszahlen zu ausgewählten Titeln wie „GTA 5“ oder „Red Dead Redemption 2“.

Darüber hinaus blickten die Verantwortlichen des US-Publishers ein wenig in die Zukunft und wiesen darauf hin, dass in den kommenden Jahren mehr als 60 Titel veröffentlicht werden sollen – darunter Produktionen für den Core-Gamer-Markt und die Mobile-Plattformen. Wie sich dem Geschäftsbericht zudem entnehmen lässt, befinden sich bei Take-Two Interactive gleich mehrere Remastered-Versionen beziehungsweise Remakes zu bereits veröffentlichten Titeln in Arbeit.

Sechs Remastered-Titel in diesem Geschäftsjahr?

Sechs Neuauflagen werden demnach noch im laufenden Geschäftsjahr 2021/2022 (1. April 2021 – 31. März 2022) erscheinen. Bereits bestätigt wurde eine überarbeitete Version von „GTA 5“, die ab November 2021 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich sein wird. Drei weitere Remastered-Produktionen werden laut aktuellen Planungen von Take-Two Interactive bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) erhältlich sein.

Da abgesehen von „GTA 5“ bisher keine konkreten Namen genannt wurden, kann aktuell nur spekuliert werden, welche Titel für eine Neuveröffentlichung in Frage kommen. In den vergangenen Jahren machten immer wieder Gerüchte um ein mögliches Remaster oder Remake zu „Red Dead Redemption“ die Runde. Auch ein Comeback zu „GTA 3“ geisterte zuletzt immer wieder durch die Gerüchteküche.

Neue Nahrung erhielt diese kürzlich durch die Entwickler von Rockstar Games, die zum 20. Jubiläum von „GTA 3“ die eine oder andere Überraschung in Aussicht stellten. Näher ins Detail ging das Studio diesbezüglich allerdings nicht.

