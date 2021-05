Rainbow Six Siege: Teaser-Video stellt Operator Thunderbird vor

In einem weiteren Video zur neuen Season von "Rainbow Six Siege" wird mit Mina "Thunderbird" Sky ein neuer Operator vorgestellt.

"Rainbow Six Siege" bekommt Nachschub.

Ubisoft hat einen weiteren Teaser-Trailer zu „Rainbow Six Siege“ veröffentlicht. Damit stellt das Unternehmen mit Mina einen neuen Operator vor. Laut Ubisoft geht die neue Kämpferin, die mit der Operation North Star eingeführt wird, wohlkalkuliert vor. Sie habe sich immer unter Kontrolle und passe sich ihrer Umgebung an.

Die Dame wuchs im Nakoda-Territorium auf und ihre große Leidenschaft für den Erhalt der Traditionen ihrer Gemeinschaft brachte sie dazu, in der Hydrologie zu arbeiten. Sie studierte die Schwerpunkte Wasserspeicherung, Abwasser und Strombewirtschaftung.

Ubisoft ergänzend: „Thunderbird ist überaus einfallsreich. Ich habe schon erlebt, wie sie einen Knochenbruch mit zwei Stöcken und einem Schnürsenkel geschient hat. Aber in unserer Branche haben wir nicht immer Zeit, Schnürsenkel zuzubinden, geschweige denn nach Stöcken zu suchen. Ihre Heilmethoden haben sich ziemlich weiterentwickelt, seit ich sie zum ersten Mal erleben durfte.“ Die kompletten Aussagen findet ihr auf der offiziellen Seite.

Weitere Details zu Mina „Thunderbird“ Sky und „Rainbow Six Siege: Operation North“ sollen am 23. Mai 2021 in einem Twitch Special folgen.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six Siege:

„Rainbow Six Siege“ wird regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert. Was in den kommenden Monaten auf euch zukommt, verrät die Roadmap für das inzwischen sechste Jahr. Unsere Meldung zu diesem Thema halten wir hier für euch bereit. Zunächst könnt ihr einen Blick auf das anfangs erwähnte Teaser-Video zu Mina werfen:

