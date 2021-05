Sackboy A Big Adventure: Selene aus Returnal kommt in das Spiel

Sackboy wird zu Selene.

Sony Interactive Entertainment und Sumo Digital führen zwei aktuelle PS5-Spiele zusammen. So startet am 26. Mai 2021 ein Crossover, das Selene aus „Returnal“ in das Ende 2020 veröffentlichte „Sackboy: A Big Adventure“ entführt. Das Kostüm wird mit einem DLC freigeschaltet, das mit dem nachfolgend eingebundenen Tweet angekündigt wurde.

Darin heißt es: „Seltsame fremde Planeten. Die Chancen sind gegen euch. Das sichere Verhängnis lauert hinter jeder Ecke. Sackboy ist für solche Abenteuer wie geschaffen. Durchbrecht den Kreislauf mit diesem süßen Kostüm und Emote, inspiriert von Astra-Scout Selene.“

Strange alien planets. Odds stacked against you. Certain doom ‘round every corner.

Pfft, Sackboy was made for adventures like this. Break the cycle with this sweet costume and emote, inspired by ASTRA Scout Selene coming to Sackboy: A Big Adventure via DLC on PS Store on 26 May! pic.twitter.com/hcuYoT5Yrc

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 19, 2021