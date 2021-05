Mass Effect Legendary Edition: Multiplayer-Ankündigung im Juli?

Die "Mass Effect: Legendary Edition" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Mit der Entscheidung, im Rahmen der „Mass Effect: Legendary Edition“ auf den Multiplayer von „Mass Effect 3“ zu verzichten, machten sich die Entwickler von BioWare nicht nur Freunde.

Stattdessen setzten sich in den vergangenen Tagen zahlreiche Spieler für die Rückkehr der Mehrspieler-Komponente ein. Aktuellen Gerüchten zufolge mit Erfolg. Wie der als verlässliche Quelle geltende Insider „Shpeshal Ed“ von „XboxEra“ berichtet, wurde die Entscheidung zugunsten des Multiplayers bereits getroffen. Offiziell enthüllt werden soll dieser demnach auf dem EA Play-Event am 22. Juli 2021.

Die Verantwortlichen von BioWare selbst wollten die von „Shpeshal Ed“ in Umlauf gebrachten Angaben bisher weder kommentieren noch bestätigen. Allerdings wies das Studio kürzlich darauf hin, dass man einer Rückkehr des Multiplayer-Parts von „Mass Effect 3“ definitiv offen gegenübersteht, sofern die Community ihr Interesse ernsthaft unter Beweis stellt.

„Ich würde hierzu niemals nein sagen“, kommentierte Project-Director Mac Walters das Ganze. „Wir wollen sehen, wie die Legendary Edition ankommt und wie die Nachfrage nach dem Multiplayer ausfällt. Und dann werden wir uns fragen, ob wir die Ressourcen und die Zeit haben, das Ganze auf das Qualitätsniveau zu bringen, das wir und die Fans haben möchten.“

Warten wir also die Entwicklung der kommenden Wochen ab. Die „Mass Effect: Legendary Edition“ ist für die Xbox One, die PlayStation 4 sowie den PC erhältlich und kann dank der Unterstützung der Abwärtskompatiblität auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

