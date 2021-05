Virtua Fighter x eSports Project: Enthüllung erfolgt nächste Woche im Livestream

Die Kampfspielreihe "Virtua Fighter" wird in Kürze eine Ankündigung erhalten. SEGA möchte das eSports-Projekt, das man im vergangenen Jahr angedeutet hatte, offiziell enthüllen.

Im vergangenen Jahr hatte SEGA angekündigt, dass man die klassische Kampfspielmarke „Virtua Fighter“ in Form des sogenannten „Virtua Fighter x eSports Project“ wiederbeleben wird. Nun haben die Verantwortlichen mitgeteilt, dass man in Kürze die offizielle Ankündigung des neuen Teils vornehmen wird.

Die Ankündigung steht bevor

Am 27. Mai 2021 um 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird man auf dem offiziellen „Virtua Fighter“-YouTube-Kanal einen Livestream veranstalten, um das neue Projekt vorzustellen. Auch wenn noch keine offiziellen Details bekanntgegeben wurden, so waren bereits Informationen aufgetaucht, die darauf schließen lassen, was sich hinter diesem Projekt versteckt.

Demnach sollte sich „Virtua Fighter x eSports“ als „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ für die PlayStation 4 entpuppen. In Japan soll das Spiel lediglich den Namen „Virtua Fighter eSports“ tragen. Sobald SEGA den neuen Teil offiziell ankündigt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man nur abwarten, ob es tatsächlich eine neue Version des bereits 2007 für Konsolen veröffentlichten Kampfspiels darstellt.

Mehr zum Thema: Virtua Fighter x eSports Project – Im PlayStation-Store gelistet – Ankündigung in Kürze?

Wie der Name des Projekts bereits andeutet, möchte SEGA in Zukunft auch im eSports-Bereich mitmischen. In den vergangenen Jahren konnten sich vor allem „Street Fighter V: Champion Edition“, „Mortal Kombat 11“, „Super Smash Bros. Ultimate“, „Tekken 7“ und „Dragon Ball FighterZ“ als die eSports-Könige im Bereich der Kampfspiele auszeichnen. Da wird abzuwarten sein, ob „Virtua Fighter“ genügend Spieler anspricht, um im eSports tatsächlich Fuß zu fassen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter x eSports Project