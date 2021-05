Crysis 2: Hinweis auf ein bevorstehendes Remaster – Update

Befindet sich in der Tat eine Remastered-Fassung zu "Crysis 2" in Entwicklung? Ein √ľber den offiziellen Twitter-Kanal abgesetzter Tweet facht zumindest die Spekulationen an.

"Crysis 2": Arbeitet Crytek an einem Remaster?

Update: Inzwischen folgte ein weiterer Tweet, der kaum noch Zweifel aufkommen l√§sst. Ihr k√∂nnt euch demnach getrost auf ein Remaster von „Crysis 2“ einstellen.

Meldung vom 21. Mai 2021: Neu sind die Ger√ľchte, dass nach dem originalen „Crysis“ auch die beiden Nachfolger in Form von „Crysis 2“ und „Crysis 3“ ein Remaster erhalten sollen, keineswegs.

Stattdessen deuteten schon vor ein paar Monaten geleakte Dokumente auf die Neuauflagen hin. Neue Nahrung erh√§lt die Ger√ľchtek√ľche in diesen Tagen durch den offiziellen Twitter-Kanal der „Crysis“-Reihe. Dort setzten die Verantwortlichen von Crytek einen kurzen Tweet ab, der die Spekulationen um ein m√∂gliches Remaster zu „Crysis“ noch einmal befeuert.

Offizielle Ank√ľndigung auf der E3 2021?

In dem besagten Tweet hei√üt es kurz und knapp: „They used to call me Prophet.“ Hierbei haben wir es mit dem Satz zu tun, den Prophet √§u√üerte, nachdem er zu Beginn von „Crysis 2“ seinen „CryNet Nanosuit 2“ und somit den Staffelstab an den neuen Protagonisten James „Alcatraz“ Rodriguez √ľbergab. In wie weit der Tweet auf eine bevorstehende Ank√ľndigung von „Crysis 2 Remastered“ hindeutet, bleibt abzuwarten.

Denkbar w√§re nat√ľrlich, dass Crytek eines der Online-Events der n√§chsten Monat nutzt, um die Neuauflage offiziell anzuk√ľndigen. Vor allem die digitale E3 2021, die vom 12. bis zum 15. Juni 2021 stattfindet, w√ľrde sich f√ľr die Ank√ľndigung der Remastered-Version von „Crysis 2“ sicherlich anbieten.

Möglicherweise erfahren wir also schon in wenigen Wochen mehr.

They used to call me Prophet. ‚ÄĒ Crysis (@Crysis) May 20, 2021

