Hood Outlaws & Legends: Roadmap zu kommenden Inhalten – Reiner PvE-Modus und mehr

Vor rund zwei Wochen veröffentlichten die britischen Entwickler von Sumo Digital mit dem Online-Multiplayer-Titel „Hood: Outlaws & Legends“ ihr neuestes Projekt.

Nachdem bereits vor dem Release versprochen wurde, dass der Titel in den Monaten nach dem Launch diverse neue Inhalte und Verbesserungen spendiert bekommen soll, gingen die Verantwortlichen von Sumo Digital nun etwas näher ins Detail. Im Rahmen eines frisch veröffentlichten Videos liefert uns das britische Studio eine Roadmap zu den kommenden Updates von „Hood: Outlaws & Legends“.

Ein Update, eine neue Map und ein PvE-Modus

Den Anfang macht bereits am morgigen Montag, den 24. Mai 2021 das Update auf die Version 1.3. Mit dem neuen Patch nehmen die Macher von Sumo Digital unter anderem einen Bug in Angriff, der beim Start eines Matches zu einem schwarzen Bildschirm führen und so für Frust sorgen konnte. Auch weitere Fehler, auf die bisher nicht näher eingegangen wurde, sollen mit dem Update 1.3 behoben werden.

Weiter geht es im Laufe des kommenden Monats Juni mit der neuen „Mountain“-Karte. Zu den weiteren Inhalten für „Hood: Outlaws & Legends“, an denen zur Zeit gearbeitet wird, gehören zwei neue Spiel-Modi sowie ein reiner PvE-Modus, in dem ihr bei euren Raubzügen lediglich gegen die KI antretet. Die typischen PvPvE-Elemente von „Hood: Outlaws & Legends“ bleiben hier also außen vor.

Ebenfalls bestätigt wurden eine Hardcore-Version des Heist-Modus sowie diverse Anpassungen und Verbesserungen, auf die zu einem späteren Zeitpunkt genauer eingegangen werden soll. „Hood: Outlaws & Legends“ ist für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

