PS4 & PS5: Diese Spiele erscheinen kommende Woche

In den nächsten Tagen dürfen sich PlayStation-Gamer einmal mehr auf frischen Videospiel-Nachschub freuen. Insgesamt erscheinen in der kommenden Woche elf neue Spiele im Handel.

In der nächsten Woche erscheinen elf neue Spiele für PS4 und PS5.

Bereits die vergangene Woche war mit zehn Neuveröffentlichungen gut gefüllt und auch die kommende Woche hält allerlei frische Spiele für PS4 und PS5 bereit. In den nächsten Tagen erscheinen insgesamt elf neue Spiele für die beiden Sony-Konsolen. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

Biomutant (PS4)

Release: 25. Mai 2021

Das fantasievolle Action-RPG „Biomutant“ kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken und erscheint nach einigen Verschiebungen nun tatsächlich Handel. Das Spiel entführt euch in eine farbenfrohe postapokalyptische Welt, die ihr frei erkunden könnt. Besonders stolz sind die Entwickler dabei auf ihr Kung-Fu-Kampfsystem, das es euch erlaubt, Nahkampf, Fernkampf und die Mutationskräfte eurer Spielfigur zu kombinieren.

Dies ist deshalb möglich, weil ihr keinen gewöhnlichen Menschen in diesem Abenteuer steuert, sondern eben einen Mutanten, dessen genetische Struktur, dessen Aussehen und Kräfte ihr immer wieder neu strukturieren könnt. Selbiges gilt für eure Waffen, die ihr ebenfalls aus verschiedenen Einzelteilen zusammensetzen dürft. Neben dem Kampf dürft ihr mit Entscheidungen übrigens auch den Verlauf der Geschichte beeinflussen, in die ihr euch, wenn ihr möchtet, mehr als 50 Stunden lang verlieren könnt.

Capcom Arcade Stadium (PS4)

Release: 25. Mai 2021

Nachdem die Spielesammlung bereits seit einiger Zeit für die Nintendo Switch verfügbar ist, dürfen in wenigen Tagen auch PS4-Spieler im Titel „Capcom Arcade Stadium“ in Erinnerungen an diverse Spielhallen-Klassiker schwelgen. Insgesamt beinhaltet die Sammlung 32 Spiele.

Zu diesen zählen wegweisende Hits wie „Street Fighter II – The World Warrior“ sowie weitere namhafte Games wie „Bionic Commando“, „Final Fight“, „Ghouls ’n Ghosts“ und „VRATH – Operation Thunderstorm“. Als Gratis-Download ist darüber hinaus „1943 – The Battle of Midway –“ enthalten und als Spezial-Bonus gibt es noch das Kultspiel „Ghost ’n Goblins“ obendrauf.



King of Seas (PS4)

Release: 25. Mai 2021

Wollt ihr stattdessen lieber ein neues Piratenabenteuer erleben, könnte das Action-RPG „King of Seas“ einen Blick wert sein. Dieses entführt euch in eine überlebensfeindliche, prozedural generierte Welt, in der ihr euch das wiederholen müsst, das euch vor langer Zeit genommen wurde. Neben actionreichen Schiffsschlachten und der Erkundung von vergessenen Inseln dürft ihr euch natürlich auch auf Schatzsuche begeben.

Darüber hinaus versprechen die Entwickler eine dynamische Spielwelt, die auf eure Handlungen reagieren soll. Zudem soll sich der Schwierigkeitsgrad an eure Fähigkeiten anpassen, damit es niemals langweilig wird. Des Weiteren soll ebenfalls das Steuern eures Schiffes immer herausfordernd bleiben, denn während ihr das Meer bereist müsst ihr euch nicht nur vor feindlichen Schiffen, sondern auch den Mächten der Natur in Acht nehmen.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (PS4)

Release: 25. Mai 2021

Mit „Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster“ kehrt ein JRPG-Hit der PlayStation 2-Ära zurück und das, wie der Titel bereits verrät, in einer technisch überarbeiteten Fassung. Die Remaster-Fassung beinhaltet verbesserte Charaktermodelle und Hintergründe sowie auch spielerische Neuerungen wie neue Schwierigkeitsgrade für die unterschiedlichsten Spielertypen.

Die Story beginnt übrigens recht unspektakulär, denn alles scheint nach einem weiteren normalen Tag in Tokio auszusehen. Allerdings soll dieser Eindruck täuschen, denn die Apokalypse bricht über die Welt hinein und die kümmerlichen Trümmer versinken anschließend im Chaos. Ihr werdet daraufhin in einen gewaltigen Kampf zwischen Dämonen und Göttern verwickelt, in denen ihr über Leben und Tod entscheiden müsst.

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Release: 27. Mai 2021

Die Voxel Erde muss in „Earth Defense Force: World Brothers“ mal wieder gerettet werden und ihr steht an vorderster Front, um dies zu erledigen. Besonders auffällig ist der neue Look des Titels, der sich deutlich von dem der Vorgänger unterscheidet. Apropos Vorgänger: Ihr dürft euch nicht nur auf einige neue Inhalte freuen, sondern auch auf Klassiker aus jedem Hauptspiel der Reihe!

Das bedeutet im Klartext, dass ihr aus allerlei Waffen aus den vorangegangenen Teilen der Reihe wählen dürft. Doch da hört es noch nicht auf, denn es sich ebenfalls klassische Feinde sowie Soldatenklassen mit an Bord! Neue Spieler dürfen sich dabei auf gigantische Gegner freuen, darunter riesige Aliens, Insekten und Roboter. Habt ihr keine Lust, die Welt im Alleingang zu retten, bietet das Spiel auch einen Online-Koop-Modus für vier Spieler.

Super Bomberman R Online (PS4, PS5)

Release: 27. Mai 2021

Das Spielprinzip der kultigen Spielreihe von Konami dürfte vermutlich vielen von euch bereits bekannt sein: Ihr steuert eure kleine Spielfigur durch ein Labyrinth und verteilt überall Bomben, um eure Gegner von der Karte zu sprengen. Mit „Super Bomberman R Online“ ist dies nun auch online im großen Stil möglich, denn ihr könnt das Game in einem eigenen Battle Royale-Modus gleichzeitig mit insgesamt 64 Spielern spielen.

Damit dies nicht zu unübersichtlich wird, werdet ihr mit einigen anderen Spielern auf einer Map abgesetzt und müsst dort bis zum Ende überleben, ehe ihr auf die nächste angrenzende Karte überwechselt. Zusätzlichen Druck macht euch ein Timer, denn immer wieder werden einige Bereiche geschlossen. Ist müsst euch also beeilen, um zu den offenen Gebieten zu kommen, ehe es zu spät ist. Diejenigen, die es zum letzten Gebiet schaffen, müssen dann so lange gegeneinander spielen, bis nur noch einer von ihnen übrig ist.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (PS4)

Release: 27. Mai 2021

Wenn euch der Sinn eher nach einem rundenbasierten Strategiespiel steht, seid ihr bei „Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground“ an der richtigen Adresse. Genretypisch befehligt ihr hierbei natürlich eine Streitmacht, die ihr frei anpassen könnt und des Weiteren taktisch klug einsetzen müsst.

Mit Storm Ground erwartet euch eine Welt voller Helden, Legenden und höllischer Monster. In der nonlinearen Kampagne soll jeder Kampf einzigartig sein, weshalb jeder neue Spieldurchlauf mit neuen Herausforderungen aufwarten soll. Dabei könnt ihr dutzende Einheiten, Fähigkeiten und Items freischalten, die ihr auch im Online-Modus gegen einen anderen Spieler nutzen dürft.

Beautiful Desolation (PS4)

Release: 28. Mai 2021

Klassische Adventure-Kost erwartet euch derweil mit „Beautiful Desolation“. Ihr spielt das in einer fernen Zukunft angesiedelte Game in einer isometrischen 2D-Ansicht. Ausgangspunkt der Story ist dabei Afrodora, wo eines Tages plötzlich ein geheimnisvoller Monolith am Himmel erscheint.

Ihr schlüpft in die Rolle von Dr. Mark Leslie, der das mysteriöse Phänomen untersuchen soll. Spielerisch müsst ihr die Welt entdecken, allerlei Rätsel lösen und neue Verbündete sowie Feinde treffen. Ihr könnt Herausforderungen mit diplomatischem Geschick schlichten oder müsst alternativ um euer Leben kämpfen.

Song of Horror (PS4)

Release: 28. Mai 2021

Für Gruselfreunde könnte dafür „Song of Horror“ einen Blick wert sein. Bei diesem Third-Person-Survival-Game übernehmt ihr die Kontrolle über Daniel Noyer, dessen rätselhaftes Dasein ihr aufklären müsst. Doch ihr spielt nicht nur ihn, sondern darüber hinaus auch noch 16 weitere Charaktere. Als Inspiration für den Titel dienten dabei Horrormeister wie Poe und Lovecraft.

Die Entwickler versprechen ein kinoreifes Spielerlebnis, das klassischen Old-School-Horror mit modernen Gruseltechniken kombinieren will. Dabei soll überall das Böse lauern, weshalb Vorsicht angesagt ist, während ihr die zahlreichen Rätsel knacken müsst.

SRX: The Game (PS4)

Release: 28. Mai 2021

Mit „SRX: The Game“ buhlt in der kommenden Woche auch ein Rennspiel um eure Gunst. Hierbei handelt es sich um das offizielle Videospiel zur Superstar Racing Experience. Insgesamt erwarten euch vier Rennserien mit verschiedenen Autos und ganz eigenen Regelwerken. Für Abwechslung sollte also gesorgt sein.

Des Weiteren erwarten euch im Game sechs lizenzierte Strecken und sowie alle Stars der SRX-Serie. Wenn ihr nicht nur solo eure Runden im Karrieremodus, in dem ihr euer eigenes Rennteam aufbaut, drehen möchtet, dürft ihr euch online mit bis zu 25 anderen Spielern messen.

Wonder Boy: Asha in Monster World (PS4)

Release: 28. Mai 2021

Einige ältere Videospiel-Fans erinnern sich womöglich noch an den Plattformer „Monster World 4“, den Sega im Jahre 1994 in Japan veröffentlichte. Nun findet das Spiel in einer Neuauflage, die den Titel „Wonder Boy: Asha in Monster World“ trägt, seinen Weg zu uns in den Westen und auf die PS4. Erstmals in der Geschichte der Serie dürft ihr euch in diesem Remaster auf voll vertonte Charaktere freuen.

Damit der Charme des Originals gut eingefangen wird, arbeiteten an der Neuauflage übrigens auch mehrere Mitglieder des alten Teams mit, unter anderem Serienschöpfer Ryuichi Nishizawa. Im Mittelpunkt der Story steht Heldin Asha, die dazu auserwählt ist, die Welt zu retten. Die Geschichte soll sich eng am Original orientieren, jedoch auch einige neue Features sowie Updates bieten, etwa einen optionalen Easy-Mode.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

