Cyberpunk 2077: Rückkehr in den PlayStation Store weiter in der Schwebe

Wie die Verantwortlichen von CD Projekt einräumten, ist weiterhin unklar, wann das Rollenspiel "Cyberpunk 2077" in den PlayStation Store zurückkehrt. Derzeit befinde man sich aber in Gesprächen mit Sony Interactive Entertainment.

"Cyberpunk 2077" kämpfte zum Launch mit zahlreichen Problemen.

Im Dezember des vergangenen Jahres erschien mit „Cyberpunk 2077“ das neueste Rollenspiel der „The Witcher“-Macher von CD Projekt.

Vor allem auf den Konsolen sollte die Freude der Spieler allerdings nicht lange währen, da „Cyberpunk 2077“ auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One mit zahlreichen Fehlern und technischen Problemen zu kämpfen hatte. Sony Interactive Entertainment reagierte umgehend und entschloss sich dazu, „Cyberpunk 2077“ aus dem PlayStation Store zu entfernen und somit den Verkauf der Download-Version zu unterbinden.

CD Projekt in Gesprächen mit Sony Interactive Entertainment

Da in den vergangenen Monaten diverse Updates veröffentlicht wurden, mit denen CD Projekt zahlreiche Probleme in Angriff nahm, dürfte sich sicherlich die Frage stellen, wann „Cyberpunk 2077“ in den PlayStation Store zurückkehren wird. Wie CD Projekt im Rahmen einer Investorenkonferenz bestätigte, befindet sich das Studio in entsprechenden Gesprächen mit Sony Interactive Entertainment. Ein konkreter Termin kann aber weiterhin nicht genannt werden.

„Leider habe ich diesbezüglich keine neuen Informationen“, kommentierte CD Projekts CEO Adam Kiciński das Ganze. „Wir befinden uns immer noch in Gesprächen und mit jedem Patch wird das Spiel besser und es gibt sichtbare Fortschritte. Wie gesagt, die Entscheidung ist eine ausschließliche Entscheidung von Sony. Deshalb warten wir auf die Informationen darüber, dass sie die Entscheidung getroffen haben, das wir das Spiel zurückbringen können. Bis dahin kann ich Ihnen nicht mehr sagen.“

Neben weiteren Updates befindet sich auch eine Next-Generation-Fassung zu „Cyberpunk 2077“ in Entwicklung, die im Laufe des Jahres für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

