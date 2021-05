Final Fantasy Origin: Unbestätigte Details zu Entwickler, Setting & Schwierigkeitsgrad

In den vergangenen Stunden bestätigte eine weitere Quelle, dass Team Ninja an einem Soulslike-Abenteuer im "Final Fantasy"-Universum arbeitet. Wie des Weiteren berichtet wird, trägt das Projekt den Namen "Final Fantasy Origin" und soll nicht ganz so schwer ausfallen wie "Nioh" oder "Dark Souls".

"Final Fantasy Origin" soll zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

In den vergangenen Tagen hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass Square Enix mit Team Ninja an einem Soulslike-Titel im „Final Fantasy“-Universum arbeitet, der im Rahmen der diesjährigen E3 offiziell enthüllt wird.

Während Square Enix und die Entwickler von Team Ninja zu diesem Thema noch schweigen, möchte eine Quelle weitere Details in Erfahrung gebracht haben. Wie diese angibt, wird das Projekt den Namen „Final Fantasy Origin“ tragen und die Spieler in die Welt von „Final Fantasy I“ verfrachten. Das Gameplay von „Final Fantasy Origin“ wird sich laut der Quelle in der Tat an Titeln wie „Dark Souls“ oder Team Ninjas „Nioh“ orientieren.

Ein leichterer Schwierigkeitsgrad für ein größeres Publikum?

Allerdings soll der Schwierigkeitsgrad nicht ganz so hoch ausfallen wie in den Soulslike-Vorbildern, damit sich „Final Fantasy Origin“ an eine größere Zielgruppe richten kann. Weiter heißt es, dass auch die Gerüchte um eine Demo, die im Sommer dieses Jahres das Licht der Welt erblickt, den Tatsachen entsprechen. Diese soll den Namen „Stranger in Paradise“ tragen und den Spielern einen ersten Eindruck von dem vermitteln, was in „Final Fantasy Origin“ spielerisch auf sie zukommt.

Genau wie es bereits bei den beiden „Nioh“-Abenteuern der Fall war, soll die Alpha-Demo zu „Final Fantasy Origin“ zudem genutzt werden, um Feedback für mögliche Verbesserungen zu sammeln. Abschließend wird berichtet, dass wir es bei „Final Fantasy Origin“ mit einem zeitexklusiven Titel für die PlayStation 5 zu tun haben, der zu einem späteren Zeitpunkt auch für den PC veröffentlicht wird.

In wie weit die Angaben der Quelle den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise im Rahmen der rein digitalen E3 2021, die vom 12. bis zum 15. Juni 2021 stattfindet.

