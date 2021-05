Skull & Bones: Entwicklung ein weiteres Mal neugestartet?

Aktuellen Berichten zufolge sollen die Arbeiten am Online-Piraten-Abenteuer "Skull & Bones" weiter holprig verlaufen. Wie eine Quelle in Erfahrung gebracht haben möchte, soll die Entwicklung vor ein paar Monaten ein weiteres Mal neugestartet worden sein.

"Skull & Bones": Entwicklung zum zweiten Mal neugestartet?

Mittlerweile sind seit der offiziellen Ankündigung von „Skull & Bones“ im Rahmen der E3 2017 mehrere Jahre ins Land gezogen.

Nachdem sich das Online-Piraten-Abenteuer in den vergangenen Jahren gleich mehrfach verschob, macht aktuell das Gerücht die Runde, dass sich die wartenden Spieler weiterhin in Geduld üben müssen, da die Arbeiten an „Skull & Bones“ nach wie vor alles andere als rund laufen. Denn während Ubisoft im vergangenen Jahr darauf hinwies, dass sich das Spiel „auf einem guten Weg befindet“, möchte ein Insider anderslautende Informationen in Erfahrung gebracht haben.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Wie dieser unter Berufung auf Personen, die mit den Umständen vertraut sein sollen, berichtet, soll sich Ubisoft vor ein paar Monaten dazu entschlossen haben, die Entwicklung von „Skull & Bones“ zum mittlerweile zweiten Mal neuzustarten. Was das Ganze für einen möglichen Releasezeitraum bedeutet, bleibt abzuwarten, da zum aktuellen Fertigungsstand von „Skull & Bones“ keine Details genannt wurden.

Zum Thema: Skull & Bones: Release auf das Geschäftsjahr 2022/2023 verschoben

Erschwerend kommt hinzu, dass die Berichte um die neu gestartete Entwicklung bisher nicht von Ubisoft kommentiert oder gar bestätigt wurden. Genießt die Angaben des Insiders vorerst also mit der nötigen Vorsicht. Auch wenn die kürzlich erfolgte Verschiebung auf das nächste Geschäftsjahr dessen Aussagen zu untermauern scheint. Sollten sich konkrete Informationen zu den aktuellen Gerüchten ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Skull & Bones“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung.

