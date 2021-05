Wasteland 3: Welcome to Steeltown-Trailer stellt die neue Location vor

Während die für "Wasteland 3" entwickelte Erweiterung "The Battle of Steeltown" dem Release näherkommt, kann dank eines neuen Trailers ein Blick auf den namensgebenden Schauplatz geworfen werden.

Ab Juni könnt ihr Steeltown (un)sicherer machen.

inXile Entertainment erweitert „Wasteland 3“ in Kürze mit einer narrativen Erweiterung namens „The Battle of Steeltown“. Und um die Spieler in das neue Gebiet einzuführen, wurde ein dazugehöriges Video veröffentlicht, das ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Fabrikkomplex mit einer dunklen Seite

Beim neuen Schauplatz von „Wasteland 3“ handeltet es sich um ein Gebiet, das sich im südwestlichen Teil von Colorado befindet. Der Fabrikkomplex namens Steeltown ist der Ort, an dem all die Technik hergestellt wird, die Colorado am Laufen hält. Aber es gibt auch eine dunkle Seite des Zentrums.

Steeltown hält den Patriarchen an der Macht und baut Lastwagen, Rüstungen, Waffen und Roboter – aber etwas stimmt nicht. Ranger haben die Gemeinde in einem Zustand der Unordnung vorgefunden: Streikende Arbeiter, Banditenüberfälle und eine merkwürdige Isolation deuten darauf hin, dass in Steeltown etwas schief läuft.

Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was euch in Colorados Industriezentrum erwartet, könnt ihr euch den Trailer anschauen. Er gewährt einen kleinen Blick auf einige der neuen Elemente, die mit dem DLC ins Spiel kommen werden, darunter einige neue Waffen, Rüstungen und Begegnungen.

„The Battle of Steeltown“ soll für „Wasteland 3“-Spieler eine neue Erfahrung bieten. Und je nachdem, wie weit ihr bereits fortgeschritten seid, werden der Kampf und die Ausrüstung skaliert, sobald ihr den Schauplatz betretet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Herausforderungen stufengerecht sind.

Weitere Meldungen zu Wasteland 3:

„Wasteland 3: The Battle of Steeltown“ wird am 3. Juni 2021 als digitaler Download für Konsolen und PC erscheinen. Nachfolgend könnt ihr euch den in dieser Meldung thematisierten Trailer anschauen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Wasteland 3