Apex Legends: Zweites Arena-Event bringt neue Skins mit sich

In dem Battle Royale-Shooter „Apex Legends“ hat Respawn Entertainment ein neues Flash-Event an den Start gebracht. Bis zum 1. Juni 2021 kann man sich in Arena-Kämpfen einige Belohnungen verdienen. Darunter finden sich auch drei neue Skins, die einige Legenden und eine Waffe neu einkleiden.

Unter anderem erhält Wattson den „Kawaii Voltage“-Skin, während Bloodhound den „Bright Plumage“-Skin anlegen kann. Für die EVA-8-Schrotflinte wird wiederum der „Playing Koi“-Skin angeboten. Somit kann man in dem Arena-Modus neue Herausforderungen abschließen, um Punkte und Belohnungen zu verdienen.

Den „Playing Koi“-Skin erhält man bereits für 2000 Punkte, während „Kawaii Voltage“ bei 3000 Punkten und „Bright Plumage“ bei 5000 Punkten ausgeschüttet werden. Außerdem kann man bis zu 39 Sterne für den Battle Pass verdienen, wenn man die Event-Herausforderungen abschließt. Dadurch kann man sich weitere Belohnungen erspielen.

„Apex Legends“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erhältlich. Die Entwickler wollen in Zukunft weitere Inhalte für den Battle Royale-Shooter veröffentlichen. Damit man bereits einen Eindruck von den Skins erhält, haben die Verantwortlichen einen kleinen Blick auf die neuen Inhalte gewährt.

Prove yourselves, Legends, and you will be rewarded.

Compete in the Arenas to earn points for the Arenas Flash Event through June 1 and claim prizes, like the Kawaii Voltage Wattson skin or Bright Plumage. Now, let us begin. pic.twitter.com/dxGtYXfygW

— Apex Legends (@PlayApex) May 25, 2021