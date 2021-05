Dead by Daylight: Crossover mit Resident Evil hat einen Termin – Neues Gameplay

Vor einigen Wochen kündigten die Entwickler von Behaviour Interactive eine Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Capcom an, aus der der „Dead by Daylight x Resident Evil“ genannte Crossover hervorgehen wird.

Wie es der Name des DLC bereits andeutet, werden hier verschiedene Inhalte aus der „Resident Evil“-Reihe den Weg in den asymmetrischen Horror-Multiplayer-Titel „Dead by Daylight“ finden. Nachdem bisher noch unklar war, wann der besagte Crossover im Endeffekt das Licht der Welt erblicken wird, wurde nun bekannt gegeben, dass es am 15. Juni 2021 so weit sein wird. Der Preis liegt bei 11,99 US-Dollar.

Diese Inhalte werden geboten

Zu den Inhalten, denen mit dem „Resident Evil“-DLC der Weg in „Dead by Daylight“ geebnet wird, gehören unter anderem die beiden Protagonisten Leon S. Kennedy und Jill Valentine, die in Form von spielbaren Überlebenden Einzug halten. Jeder der beiden Überlebenden verfügt über drei unterschiedliche Fähigkeiten. Leon verfügt beispielsweise über die Fähigkeit, einen einzigartigen Gegenstand spawnen zu lassen.

Darüber hinaus ist er in der Lage, sich in Schränken zu verstecken und Blendgranaten herzustellen. Mit den Granaten wiederum können die Killer geblendet und kurzzeitig auf Abstand gehalten werden. Apropos Killer: Mit dem legendären Nemesis wird auch ein neuer Killer geboten, der über die Fähigkeit verfügt, die Überlebenden mit seinen Tentakeln zu infizieren. Je mehr Charaktere er infiziert, desto länger und stärker werden seine Tentakeln.

Mit auf der Karte verstreuten Gegengiften können die Überlebenden dem Ganzen allerdings entgegenwirken. Den Schlusspunkt unter die gebotenen Inhalte setzt eine neue Karte in Form des Raccoon City Police Departments. Anbei noch einmal der offizielle Trailer zum „Dead by Daylight x Resident Evil“-Crossover sowie frisches Gameplay.

