Dragon Quest: Schöpfer deutet Neuigkeiten zu einem besonderen Spiel an

Morgen feiert die "Dragon Quest"-Reihe ihren 35. Geburtstag.

Dieses Jahr feiert mit „Dragon Quest“ eine der bedeutendsten japanischen Videospielmarken ihr 35. Jubiläum und dies nimmt sich Square Enix zum Anlass, einen großen Livestream auszurichten. In einer kurzen Twitter-Nachricht (via Siliconera) befeuerte Yuji Horii, der Schöpfer der JRPG-Reihe, kürzlich nochmal die Vorfreude der Fans auf das bevorstehende Special und deutet dabei unter anderem eine besondere Ankündigung an.

Dragon Quest-Livestream mit Neuigkeiten zu „diesem Spiel“

Genauer schrieb Horii: „Diesen Donnerstag [Anmerkung: 27. Mai 2021] feiert Dragon Quest sein 35-jähriges Bestehen. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir für diesen Tag einen speziellen 35th Anniversary Broadcast geplant. Als Dankeschön für all eure bisherige Unterstützung werden wir viel ankündigen. Und natürlich werden wir auch mehr über dieses Spiel berichten… Freuen Sie sich schon jetzt darauf!“

Worum es sich bei „diesem Spiel“ genau handelt, verriet Horii zwar nicht, doch womöglich kündigt Square Enix morgen offiziell „Dragon Quest XII“ an. Wer sich von euch den „Dragon Quest“-Livestream ansehen und das herausfinden möchte, muss übrigens früh aufstehen. Das Event startet bereits um 5:30 Uhr deutscher Zeit. Es ist der erste Stream in der Geschichte der altehrwürdigen JRPG-Reihe, der in englischer Sprache verfügbar sein wird.

Im Rahmen des Livestreams wollen die Verantwortlichen der Marke jedoch nicht nur über „dieses Spiel“, sondern generell über die Zukunft der IP sprechen. Es soll gezeigt werden, was aktuell in der Welt von „Dragon Quest“ vor sich geht und auf welche kommenden Spiele sich die Community freuen darf. Yuji Horii wird als Ehrengast während des Events anwesend sein.

Das „Dragon Quest 35th Anniversary Special“ startet morgen, den 27. Mai 2021 um 5:30 Uhr deutscher Zeit.

Was glaubt ihr, worum es sich bei „diesem [Dragon Quest]-Spiel“ handeln könnte?

