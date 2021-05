Final Fantasy 7 Remake Intergrade: PS5-Gameplay-Videos zeigen Kämpfe, Boss-Fight und mehr

Yuffie bringt neue Fähigkeiten mit sich.

„Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ nähert sich der Veröffentlichung. Das am 10. Juni 2021 erscheinende Paket enthält „Final Fantasy 7 Remake“ in einer verbesserten Version für die PS5 sowie neue Inhalte in Form einer Spin-Off-Episode mit einem neuen spielbaren Charakter. Dabei handelt es sich um Yuffie Kisaragi.

Yuffie bringt Änderungen mit sich

Im Vorfeld könnt ihr euch Gameplay-Szenen anschauen, die von Square Enix zur Verfügung gestellt wurden. Zu sehen sind einige der Features, die ihr im neuen Kapitel erleben werdet. Yuffie selbst ist komplett neu und bewegt sich in der Welt auf ganz andere Weise als die Partymitglieder im „FF7“-Remake. Sie kommt mit ihrem (nicht spielbaren) Kumpanen Sonon daher, mit dem sie sich in speziellen synergetischen Partnerangriffen zusammentun kann.

Weitere Neuerungen sind die Beschwörung Ramuh, neue Gegner und eine neue Storyline, die Umwege und Nebenquests enthält, darunter eine Anspielung auf die Nebenquest „Turtle’s Paradise“ aus dem ursprünglichen „Final Fantasy 7“.

Zur Erinnerung: Der PS5-Patch wird für bestehende „Final Fantasy 7 Remake“-Besitzer auf der PlayStation 4 kostenlos zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme derer, die das Spiel als Teil des PlayStation Plus-Lineups im März kostenlos erhalten haben.

Was ihr mit diesem Gratis-Upgrade allerdings nicht bekommt, sind die neuen Inhalte, einschließlich Yuffies Kapitel. Dieses ist exklusiv für die PS5-Version vorgesehen und kann als DLC gekauft werden, nachdem ihr das kostenlose Upgrade vorgenommen habt.

Die Vollversion von „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ kostet im PlayStation Store 79,99 Euro. Eine Deluxe Edition kann für 99,99 Euro vorbestellt werden. Sie enthält:

Final Fantasy 7 Remake

FF7R Episode Intermission

Digitales Artbook

Digitaler Mini-Soundtrack

Waffe „Kaktoriken“

Nachfolgend die anfangs erwähnten Gameplay-Videos mit offiziellen Szenen aus „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“:

