Godfall: Fire & Darkness? Hinweise auf eine Download-Erweiterung aufgetaucht

"Godfall" erscheint wohl auch für die PS4.

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass der bisher nur für den PC und die PlayStation 5 erhältliche Action-Titel „Godfall“ den Weg auf die PlayStation 4 finden wird.

Den vermeintlich entscheidenden Hinweis lieferten entsprechende Alterseinstufungen, die unter anderem bei der Pan European Game Information (kurz: PEGI) auftauchten. Wie sich den Alterseinstufungen entnehmen lässt, befindet sich nicht nur eine PlayStation 4-Version von „Godfall“ in Entwicklung. Darüber hinaus scheint Counterplay Games an einer ersten Erweiterung zu „Godfall“ zu arbeiten.

Wie aus den Datenbanken der PEGI des Weiteren hervorgeht, wird die besagte Download-Erweiterung den Namen „Fire & Darkness“ tragen und sowohl für die Konsolen als auch den PC erscheinen. Laut der Einstufung durch die PEGI tretet ihr im DLC gegen menschliche Gegner wie Fantasy-Wesen gleichermaßen an und greift dabei auf Schwerter, Hämmer, Äxte oder Zaubersprüche zurück.

Die Entwickler von Counterplay Games selbst wollten die Angaben der PEGI bisher zwar nicht kommentieren, bestätigten im Rahmen eines frisch abgesetzten Tweets aber zumindest die Arbeiten an einem neuen DLC zu „Godfall“. Dieser bringt laut dem Studio unter anderem frische Trophäen und Herausforderungen mit sich. Auch neue Ausrüstungsgegenstände wurden in Aussicht gestellt.

Sollten sich weitere Details zum „Fire & Darkness“-DLC ergeben, bringen wir euch natürlich auf den aktuellen Stand der Dinge.

