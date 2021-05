Guardians of the Galaxy: Neues Marvel-Spiel bei Square Enix in Arbeit? – Gerücht

Obwohl "Marvel's Avengers" hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, will Square Enix angeblich auf ein neues Superhelden-Team setzen und soll deshalb derzeit an einem neuem "Guardians of the Galaxy"-Videospiel arbeiten.

Bekommen die "Guardians of the Galaxy" bald ein neues Videospiel-Abenteuer spendiert?

Vergangenes Jahr veröffentlichte Publisher Square Enix mit „Marvel’s Avengers“ ein Blockbuster-Spiel basierend auf einer Marvel Comics-Lizenz. Obwohl der von Crystal Dynamics veröffentlichte Titel weder die Fachpresse noch die Spieler vollends überzeugen konnte, scheint er nur der Anfang gewesen zu sein. Ausgehend von einem aktuellen Gerücht soll das japanische Unternehmen nun an einem „Guardians of the Galaxy“-Spiel arbeiten.

Guardians of the Galaxy-Game bei Square Enix in Entwicklung?

Dies will jedenfalls Branchen-Insider Jeff Grubb erfahren haben, wie dieser in der jüngsten Ausgabe seiner The Game Mess Show verriet (via Comic Book). Darin sagt er zunächst, er sei sich nicht sicher, ob das Spiel bereits nächsten Monat auf der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (E3) angekündigt werden würde.

Allerdings ist er sehr sicher, dass Square Enix gegenwärtig an einem solchen Projekt arbeitet: „‚Guardians of the Galaxy‘ wird von Square Enix entwickelt… ja, das ist wahr. Das ist wahr.“ In der Vergangenheit erwies sich Grubb bereits als zuverlässige Quelle, wenn es um Videospiel-Leaks ging, weshalb an seinen jüngsten Äußerungen durchaus etwas dran sein könnte. Dennoch solltet ihr die Meldung vorerst noch mit einer gewissen Skepsis betrachten.

Zum Thema: NetherRealm: Arbeitet das Studio an einem Marvel-Prügelspiel? – Gerücht

Die erste „Guardians of the Galaxy“-Comicserie startete in „Marvel Super-Heroes Vol. 1 #18“ im Jahre 1969. Damals spielten die Geschichten des Teams noch in der fernen Zukunft des 31. Jahrhunderts. 2008, also mehrere Jahre vor dem Start des ersten „Guardians of the Galaxy“-Kinofilms (2014), legte Marvel Comics die Reihe neu auf und rückte darin einen Großteil der Figuren in den Mittelpunkt, die Zuschauer aus dem Blockbuster kennen dürften.

Darüber hinaus erhielten die „Guardians of the Galaxy“ 2017 von Telltale Games ihr erstes eigenes Spiel, nachdem sie in den vorangegangenen Jahren immer mal wieder Gastauftritte in verschiedenen Marvel-Spielen hatten.

Wünscht ihr euch ein „Guardians of the Galaxy“-Game?

