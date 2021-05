Sony: Innovative KI-Agenten sollen in Zukunft für menschliche Spieler einspringen

Das Spielerlebnis der Zukunft soll noch "reichhaltiger und angenehmer" werden.

In einem aktuellen Strategie-Meeting von Sony Interactive Entertainment wurde neben der Stärkung von PlayStation Now und der Ausweitung auf andere Geschäftsbereiche auch über das zukünftige Spielerlebnis gesprochen.

Ende 2019 wurde mit der Sony AI Division eine neue Abteilung ins Leben gerufen, die mittlerweile mit der PlayStation-Sparte kooperiert. Dort wird die Forschung und die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz vorangetrieben, wodurch Videospiele in der Zukunft noch vielfältiger werden sollen.

Der Sony-Chef Kenichiro Yoshida teilte im genauen Wortlaut Folgendes mit: „Die im letzten Jahr gegründete Sony AI hat eine Zusammenarbeit mit PlayStation begonnen, die das Spielerlebnis noch reichhaltiger und angenehmer machen wird. Durch den Einsatz von Reinforcement Learning entwickeln wir Game AI Agents, die im Spiel als Gegner oder Kooperationspartner des Spielers fungieren können.“

Gegner oder Teamkameraden, die von Künstlicher Intelligenz gesteuert werden, sind natürlich nichts Neues. Der große Unterschied bei den oben beschriebenen KI-Agenten wäre ihr menschliches Handeln. Dahinter steckt das Bestärkende Lernen, ein Bereich des Machine Learnings, durch das selbstständig neue Strategien entwickelt werden können. Computergesteuerte Gegner, wie wir sie bisher kennen, könnten dadurch revolutioniert werden.

Die KI-Agenten würden in einem Multiplayer-Titel als hilfreicher Teamkamerad oder als herausfordernder Gegner eingesetzt werden. Sie würden genau dann zum Einsatz kommen, wenn ein menschlicher Spieler die Partie verlässt. Damit ihr euer Match ohne Einschränkungen fortsetzen könnt, kommt der besagte KI-Agent zum Einsatz. Sobald der Spieler zurückkehrt, kann er problemlos die Kontrolle über seine Spielfigur übernehmen.

Künstliche Intelligenz könnte euren Spielstil übernehmen

Die Beschreibung der neuen Technologie erinnert an ein Patent aus dem vergangenen Monat. In einem Sony-Patent wurde der Einsatz von Künstlicher Intelligenz beschrieben, die eure Spielweise erforschen soll und diese anschließend übernehmen kann. Das Spielgeschehen könnte dadurch automatisch fortgeführt werden, um besonders schwere oder langweilige Spielabschnitte zu überbrücken, auf die ihr keine Lust habt.

In Japan, Europa und den Vereinigten Staaten gibt es bereits mehrere Standorte der Sony AI Division. Bis wir die besagten KI-Agenten in einem Videospiel erleben dürfen, wird allerdings noch einiges an Zeit vergehen.

