Aragami 2: Neuer Gameplay Trailer verrät den Releasetermin

Nachdem das Stealth-Game "Aragami 2" zuletzt noch um mehrere Monate verschoben werden musste, verkündeten die Verantwortlichen in einem frischen Gameplay Trailer nun den neuen Releasetermin des Titels.

"Aragami 2" erscheint unter anderem für die PS4 und die PS5.

Nachdem das Stealth-Spiel „Aragami 2“ ursprünglich bereits Anfang diesen Jahres veröffentlicht werden sollte, mussten die Verantwortlichen den Titel im März kurzfristig verschieben. Heute veröffentlichten die Macher, wie unter anderem Gematsu berichtet, einen neuen Gameplay Trailer, der mit dem 17. September 2021 den neuen Veröffentlichungstermin des Games verrät. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Aragami 2: Sowohl einzeln als auch im Koop spielbar

Gegenüber seinem Vorgänger soll „Aragami 2“ mehrere Verbesserungen bieten. Die Areale sind beispielsweise deutlich weitläufiger und sollen mehrere mögliche Pfade bieten, auf denen das Ziel erreicht werden kann. Passend dazu überarbeiteten und erweiterten die Entwickler auch das Bewegungsrepertoire des Hauptcharakters.

Wie schon im ersten Teil kommt es auch in der Fortsetzung darauf an, die Fähigkeiten eurer Spielfigur bestmöglich einzusetzen. Darüber hinaus wollen ebenfalls die verschiedenen Waffen gemeistert werden, mit denen ihr eure Gegner idealerweise hinterrücks überwältigt. Sollte es hart auf hart kommen, könnt ihr euch euren Feinden ansonsten auch im Zweikampf entgegenstellen, obwohl dies bei einem Stealth-Spiel natürlich nur eine Notlösung ist.

Ihr übernehmt in „Aragami 2“ die Kontrolle über den letzten Elitekrieger einer Sippe, den letzten Aragami. Der Körper eurer Spielfigur wurde allerdings von einer übernatürlichen Krankheit befallen, weshalb dieser langsam zerfällt. Im Austausch erhaltet ihr dafür die Fähigkeit, Schatten zu kontrollieren. Diese Kräfte werdet ihr auch brauchen, um eure Mission, die Aragami zu befreien, erfolgreich ausführen zu können. Wer sich den Gegnern nicht alleine stellen möchte, kann das Spiel übrigens mit bis zu drei Spielern im Koop-Modus angehen.

„Aragami 2“ erscheint am 17. September 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam).

Freut ihr euch bereits auf „Aragami 2“?

