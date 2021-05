Chivalry 2: Offene Crossplay-Beta startet heute – Video stimmt auf den Launch ein

Am heutigen Donnerstag startet die offene Crossplay-Beta zum mittelalterlichen Action-Scharmützel "Chivalry 2". Ein offizielles Community-Video stimmt auf den Start der Beta ein.

"Chivalry 2": Die Crossplay-Beta startet heute.

In einer aktuellen Mitteilung erinnerten die Entwickler der Torn Banner Studios noch einmal daran, dass die Crossplay-Beta des Multiplayer-Titels „Chivalry 2“ am heutigen Donnerstag an den Start gebracht wird.

Los geht es ab 17 Uhr unserer Zeit, während der Schlusspfiff am 1. Juni 2021 ebenfalls um 17 Uhr ertönt. Teilnehmen dürfen Spieler auf dem PC, der Xbox One, der Xbox Series X/S, der PlayStation 4 sowie der PlayStation 5, wobei der benötigte Client kostenlos heruntergeladen werden kann. Zur Einstimmung auf den heutigen Start der Crossplay-Beta steht ein neues Video bereit, das verschiedene Streamer und Spielszenen zeigt.

Diese Inhalte werden in der Crossplay-Beta geboten

Unterstützt werden Schlachten mit bis zu 64 Spielern, in denen die Teams um die Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld kämpfen. Zu den neuen Features der offenen Beta gehören die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, mit denen ihr eurem Recken auf dem Schlachtfeld einen eigenen Look verpassen könnt. Ebenfalls neu ist der „Free-For-All“-Modus.

Zum Thema: Chivalry 2: Termin und Details zur offenen Cross-Play-Beta

Zu diesem heißt es von offizieller Seite: „In diesem chaotischen Free-for-All-Gemetzel, das zum ersten Mal in der Cross-Play-Open-Beta auftritt, treten Spieler gegen alle anderen an.“ Anbei eine Übersicht über die in der offenen Beta enthaltenen Karten.

Das Massaker von Coxwell (Team-Objective-Karte)

Die Schlacht von Darkforest (Team-Objective-Karte)

Die Belagerung von Rudhelm (Team-Objective-Karte)

Die Schlacht von Wardenglade (Team-Deathmatch/FFA-Karte)

Turniergelände (Team-Deathmatch/FFA-Karte)

