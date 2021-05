Conan Exiles: Isle of Siptah-Erweiterung samt Launch-Trailer veröffentlicht

Für "Conan Exiles" wurde heute die "Isle of Siptah"-Erweiterung veröffentlicht. Was sie zu bieten hat, zeigt der obligatorische Launch-Trailer.

"Conan Exiles" wurde mit neuen Inhalten erweitert.

Funcom erinnert daran, dass die Erweiterung „Conan Exiles: Isle of Siptah“ heute auf allen Plattformen veröffentlicht wurde, auf denen das Grundspiel zur Verfügung steht.

„Conan Exiles: Isle of Siptah“ ist die erste große Erweiterung des Titels und spielt auf der mysteriösen Insel Siptah, auf der laut Hersteller mehr als ein dutzend neuer Dungeons auf euch warten. Hinzukommen „Wellen an Magie, die fiese Monster und NPCs ausspucken und ein unheimlicher dunkler Turm, umgeben von einem magischen Sturm“.

Zum weiteren Umfang von „Isle of Siptah“ zählen neue Reittiere, Waffen, Rüstung und zwei neue Gebäude-Sets, die es erlauben, ein Piraten-Dorf oder Schlösser zu bauen. Die Inhalte wurden seit 2020 im Zuge des Steam-Early-Access getestet.

„Wir haben das Glück, eine große und aktive Community zu haben, die es uns ermöglicht, uns auf die Entwicklung von Elementen zu konzentrieren, die den Spielern am wichtigsten sind”, so Project Director Scott Junior. „Das Ergebnis ist eine riesige und lebhafte Insel, auf der es viel zu erkunden gibt und die mehr Freiheit bietet, sich auf Dinge zu konzentrieren, die man im Spiel am meisten mag.“

„Conan Exiles“ ist ein Open-World-Survivalspiel, angesiedelt in der Welt von Conan dem Barbaren. Der Titel wurde im Mai 2018 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Zugleich ist es laut Herstellerangaben das meist- und schnellstverkaufte Spiel von Funcom. Nachfolgend ein Trailer zur „Conan Exiles: Isle of Siptah“-Erweiterung:

