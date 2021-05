Crystal Dynamics: Neues Studio in Austin gegründet

Crystal Dynamics vergrößert sich und besitzt jetzt mit Crystal Southwest ein drittes Entwicklerstudio in Austin. Das neue Studio soll bei allen zukünftigen Projekten eine wichtige Rolle einnehmen.

Crystal Dynamics besitzt nun einen weiteren Standort.

Die „Tomb Raider“- und „Marvel’s Avengers“-Entwickler haben in Texas einen weiteren Standort eröffnet. Genauer gesagt in Austin, der Hauptstadt des zweitgrößten US-Bundesstaats. Das haben die Verantwortlichen der Studios gestern über Twitter mitgeteilt. Die Leitung übernimmt der Branchen-Veteran Dallas Dickinson, der auf über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Produktionen zurückblicken kann.

Laut offizieller Angabe wird das neu gegründete Studio einen wesentlichen Anteil an allen geplanten Spielen haben. Dabei beziehen sie sich sowohl auf aktuelle als auch auf zukünftige Projekte. Um diese realisieren zu können, sucht das Studio nach neuen Mitarbeitern.

Damit haben die Verantwortlichen des Videospielunternehmens das dritte Entwicklerstudio eröffnet. Neben ihrem Hauptstudio in Redwood City haben sie bereits in Bellevue eine Filiale namens Crystal Northwest eröffnet.

Die Entwickler sind jedenfalls nach wie vor mit dem Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ beschäftigt, das noch mehrere Jahre unterstützt werden soll. Das letzte Update ist vor einer Woche erschienen, durch das ein neues Event mit mehreren Herausforderungen eingeleitet wurde.

Neues Tomb Raider wird bereits entwickelt

Ein neuer Ableger der populären „Tomb Raider“-Reihe befindet sich auch schon in Entwicklung. Hierzu wissen wir bereits, dass im nächsten Teil die alten Ableger und die inzwischen abgeschlossene Reboot-Trilogie miteinander verknüpft werden sollen. Die Protagonistin Lara Croft soll sich durch ihre bisher bewältigten Herausforderungen weiterentwickelt haben, aber dennoch an die Original-Teile erinnern.

Related Posts

Zuletzt haben wir im März über Crystal Dynamics berichtet. Dort haben wir erfahren, dass die Entwicklung des nächsten Triple-A-Projekts gestartet wurde. Vermutlich handelt es sich dabei um den erwähnten „Tomb Raider“-Ableger.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Crystal Dynamics