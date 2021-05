Dragon Quest III HD-2D Remake: Neuauflage mit Trailer angekündigt

Square Enix hat in einem Livestream die Entwicklung von "Dragon Quest III HD-2D Remake" offiziell bestätigt. Die Neuauflage des JRPG-Klassikers soll für Heimkonsolen erscheinen.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" soll für Heimkonsolen erscheinen.

Im Rahmen eines Special-Livestreams gewährte Square Enix einen Ausblick auf die Zukunft der „Dragon Quest“-Reihe. Neben dem 12. Hauptteil der altehrwürdigen JRPG-Marke wurde auch eine Neuauflage des dritten Teils angekündigt, die unter dem Titel „Dragon Quest III HD-2D Remake“ erscheinen wird. Einen ersten Trailer könnt ihr euch wie immer weiter unten im Artikel ansehen.

Dragon Quest III HD-2D Remake: Simultaner weltweiter Release angepeilt

Das Remake des JRPG-Klassikers befindet sich gegenwärtig für Heimkonsolen in Entwicklung, allerdings machten die Verantwortlichen keine weiteren Angaben, für welche Plattformen das Spiel konkret veröffentlicht werden soll. Dafür wandte sich Masaaki Hayasaki, der Producer des Titels, in einer kurzen Nachricht an die Fans.

Zunächst verwies er auf den neuen Grafikstil, bei dem es sich um eine Kombination aus klassischer Pixeloptik und modernen 3D-Effekten handelt. Auf diese Weise wollen die Entwickler eine besonders dichte Atmosphäre erzeugen, die das Original damals so noch nicht bieten konnte.

Die Macher erhoffen sich, wie Hayasaki weiterhin ausführt, auch aufgrund der HD-2D-Optik, dass so jeder die Chance hat, das Spiel mit neuen Augen erleben zu können. Es soll sowohl älteren Fans, die das Original damals spielten, als auch jüngeren Spielern ein frisches Erlebnis bieten.

Zum Thema: Dragon Quest: Livestream zum 35. Jubiläum mit Neuankündigungen bestätigt

Abschließend führt Masaaki Hayaski aus, das Entwicklerteam könne jetzt noch keinen genauen Veröffentlichungstermin für das Spiel nennen. Allerdings seien die Verantwortlichen bestrebt, das Spiel zeitgleich weltweit für die entsprechenden Heimkonsolen in den Handel zu bringen.

Was haltet ihr vom Look von „Dragon Quest III HD-2D Remake“?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest III HD-2D Remake