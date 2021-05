Dragon Quest X: Offline-Version des MMOs mit einem ersten Trailer angekündigt

Wie Square Enix bekannt gab, wird aktuell an einer Offline-Variante des Fantasy-MMOs "Dragon Quest X" gearbeitet. Diese erscheint 2022 und bekommt unter anderem einen komplett neuen Grafikstil spendiert.

"Dragon Quest X" erscheint in einer Offline-Variante.

Mit der Entscheidung, „Dragon Quest X“ als ein klassisches Online-Rollenspiel zu konzipieren, machten sich die Verantwortlichen von Square Enix seinerzeit nicht nur Freunde.

Erschwerend kam hinzu, dass „Dragon Quest X“ bisher nur in Asien veröffentlicht wurde. Wie Square Enix im offiziellen Livestream zum 35. Jubiläum der Reihe bekannt gab, wird derzeit an einer Offline-Version von „Dragon Quest X“ gearbeitet, die zumindest in Japan im nächsten Jahr für nicht näher genannte Systeme erscheinen wird. Geboten wird ein überarbeitetes Gameplay sowie ein neuer Grafikstil.

Weitere Details folgen zu einem späteren Zeitpunkt

„Wie ihr anhand des Titels vielleicht schon erraten habt, handelt es sich hier um eine neue Version von [Dragon Quest X Online], für deren Spielen Sie keine Internetverbindung benötigen. Wir möchten eine einfach zu erlernende, einfach zu spielende Standalone-Version von Dragon Quest X erstellen – und wie Sie im Werbevideo gesehen haben, eine mit einem völlig anderen Artstyle als der Online-Cousin“, kommentierte Produzent Takumi Shiraishi die Ankündigung der Offline-Version von „Dragon Quest X“.

„Mit dieser superdeformierten Pixelkunst-Grafik streben wir einen Stil an, der ebenso nostalgisch wie charmant ist, heißt es weiter. „Und natürlich hat sich nicht nur der visuelle Stil geändert. Die vollständigen Details hebe ich mir allerdings für eine zukünftige Ankündigung auf.“

Anbei der erste Trailer zur Offline-Version von „Dragon Quest X“.

