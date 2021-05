Dragon Quest XII The Flames of Fate: JRPG mit Teaser Trailer angekündigt

Pünktlich zu ihrem 35. Jubiläum kündigten die Verantwortlichen heute mit "Dragon Quest XII: The Flames of Fate" den neuesten Ableger der altehrwürdigen JRPG-Reihe mit einem Teaser Trailer an.

Heute feiert Square Enix‘ „Dragon Quest“-Reihe ihren 35. Geburtstag und als Geschenk an die Fans enthüllten die Macher offiziell „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“, den neuesten Teil der Reihe, mit einem Teaser Trailer. Bereits gestern deutete Yuji Horii, der Schöpfer der Marke, ein besonderes Spiel für den Jubiläums-Livestream an. Den Teaser findet ihr weiter unten im Artikel.

Dragon Quest XII The Flames of Fate soll erwachsener als die Vorgänger werden

Allzu viele Worte verloren die Verantwortlichen nicht über den kommenden Ableger der altehrwürdigen JRPG-Serie. So ist beispielsweise noch unklar, für welche Plattformen sich das Spiel gegenwärtig in Entwicklung befinden soll. Auch ein Releasetermin steht derzeit noch in den Sternen, allerdings sei eine gleichzeitige weltweite Veröffentlichung für den Titel geplant.

Des Weiteren machten die Entwickler auch zur Geschichte von „Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ noch keine Angaben. Sie versicherten jedoch, dass es der bisher erwachsenste Teil des Franchise sein werde. Der Titel solle düstere sowie reife Inhalte bieten und den Spieler darüber hinaus dazu zwingen, verschiedene Entscheidungen zu treffen, die den weiteren Lebensweg seines Charakters bestimmen würden.

Zudem solle der mittlerweile 12. Hauptteil der legendären JRPG-Marke auch spielerisch neue Wege beschreiten. Die Macher gaben im Livestream an, das traditionelle rundenbasierte Kommandokampfsystem der Serie solle überarbeitet werden. Weitere Details hierzu sind aktuell jedoch noch nicht verfügbar.

„Dragon Quest XII: The Flames of Fate“ hat noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin.

