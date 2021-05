Dying Light 2: Präsentation heute Abend hier im Livestream

"Dying Light 2" rückt heute Abend in den Mittelpunkt eines Livestreams, in dessen Rahmen Techland offenbar einen Blick auf den Titel werfen lassen möchte.

"Dying Light 2" soll in diesem Jahr erscheinen.

„Dying Light 2“ wird heute Abend im Rahmen eines Livestreams präsentiert, der über Twitch ausgestrahlt wird. Die Show startet um 21 Uhr und kann nach dem Start des unten eingebetteten Players verfolgt werden.

Release-Termin bereits geleakt

Auch wenn feststeht, dass sich die Show komplett auf „Dying Light 2“ konzentrieren wird, ließ Techland nicht durchblicken, ob wir einen Gameplay-Deep-Dive sehen werden oder andere Neuigkeiten in den Fokus rücken. In Anbetracht der Tatsache, dass das Spiel anscheinend noch in diesem Jahr erscheinen soll, klingen ausgiebige Gameplay-Szenen durchaus wahrscheinlich.

Auch der Release-Termin könnte heute Abend enthüllt werden, auch wenn sich die Überraschung womöglich in Grenzen hält. Denn es kam vor wenigen Stunden zu einem Leak.

Wie wir heute Vormittag berichteten, wurde auf einer italienischen Webseite eine Werbeanzeige für „Dying Light 2“ entdeckt, die darauf hindeutet, dass der Titel am 7. Dezember 2021 den PC und die Konsolen erobert. Den Vorbesteller-Informationen zufolge erhalten frühe Käufer das Reload-Outfit, den Reload-Waffen-Skin und den Reload-Gleitschirm-Skin.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2:

„Dying Light 2“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in der Entwicklung. Auf den neuen Konsolen soll der Titel aus dem Hause Techland 4K, 60 FPS und Ray-Tracing inklusive mehrere Grafikmodi unterstützen. Gleichzeitig arbeitet der Entwickler laut der Selbstauskunft daran, sicherzustellen, dass das Spiel auf PS4 und Xbox One richtig optimiert ist. Ein mit „Cyberpunk 2077“ vergleichbares Desaster möchte Techland offenbar vermeiden. Nachfolge der Livestream:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Twitch zu laden. Inhalt laden

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2