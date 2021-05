Dying Light 2: Release-Termin offenbar geleakt

"Dying Light 2" wird unter anderem für die PS5 und PS4 entwickelt.

Jüngsten Berichten zufolge kommt es im Laufe des heutigen Abends zu einer ausführlichen Präsentation von „Dying Light 2“. Und es scheint, dass sich die ersten Publikationen mit Unterstützung von Techland darauf vorbereiten.

Release am 7. Dezember 2021?

Auf einer italienischen Webseite wurde eine Werbeanzeige für „Dying Light 2“, die nicht nur vermuten lässt, dass in dieser Woche tatsächlich etwas Größeres passieren wird. Auch lässt sich der Anzeige der potentielle Release-Termin des Titels entnehmen. Demnach könnte „Dying Light 2“ am 7. Dezember 2021 für PC und Konsolen erscheinen.

Den Vorbesteller-Informationen zufolge erhalten frühe Käufer das Reload-Outfit, den Reload-Waffen-Skin und den Reload-Gleitschirm-Skin.

Natürlich sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen, denn es handelt sich keineswegs um eine offizielle Bestätigung des Release-Termins von „Dying Light 2“. Allerdings machten die vergangenen Jahre recht deutlich, dass derartige „Leaks“ oft nicht zufällig gestreut werden.

Die anfangs erwähnte Präsentation wurde mit einem Teaser und den Worten „Are You Dying 2 Know More?“ angedeutet. Ergänzend hieß es: „Überlebender, Erinnerst du dich an Harran? Wer könnte vergessen … Aber die Stadt ist jetzt unsere Zuflucht und braucht deine Hilfe.“

„Dying Light 2“ befindet sich für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in der Entwicklung. Auf den New-Gen-Konsolen soll das Techland-Projekt 4K, 60 FPS und Ray-Tracing inklusive mehrere Grafikmodi unterstützen. Gleichzeitig arbeitet der Entwickler laut der eigenen Aussage daran, sicherzustellen, dass das Spiel auf PS4 und Xbox One richtig optimiert ist.

