Dying Light Platinum Edition: Weg für einen Release in Deutschland frei?

Allem Anschein nach wurde "Dying Light" in Form der sogenannten "Platinum Edition" von der USK neu eingestuft und kann nun offiziell in Deutschland erscheinen. Dies lässt zumindest ein entsprechender Produkteintrag im Xbox Store vermuten.

Erscheint die "Dying Light: Platinum Edition" in Deutschland?

In den vergangenen Monaten war der Xbox Store immer wieder für Leaks zu haben und beförderte Titel noch vor der offiziellen Ankündigung durch die jeweiligen Entwickler beziehungsweise Publisher an das Tageslicht.

Wie sich einem aktuellen Produkteintrag entnehmen lässt, könnte der Horror-Titel „Dying Light“ mit reichlich Verspätung in Deutschland erscheinen. So listet der Xbox Store die „Dying Light: Platinum Edition“ derzeit mit einem „Ab 16“-Rating seitens der USK, was bedeuten würde, dass die USK den Titel neu eingestuft und damit den Weg für einen Release in Deutschland freigemacht hat.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Denkbar wäre aber natürlich auch, dass wir es hier mit einem simplen Fehler zu tun haben. In den Datenbanken der USK ist das „Ab 16“-Rating für die „Dying Light: Platinum Edition“ bisher nämlich nicht zu finden. Auch lässt sich das Komplettpaket im deutschen Store (noch) nicht erwerben, während die „Platinum Edition“ im Ausland ab sofort erhältlich ist.

Sollten die Verantwortlichen von Techland für Klarheit sorgen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Die „Dying Light: Platinum Edition“ umfasst neben dem Hauptspiel alle bisher veröffentlichten Download-Inhalte sowie das Special-Paket zum 5. Jubiläum.

„Dying Light“ versetzt euch in eine infizierte Welt, in der nur die Stärksten überleben. „Meistern Sie Ihre Kampffertigkeiten, um sowohl menschliche als auch untote Monster zu bekämpfen. Überqueren Sie mit Ihren Parkour-Fähigkeiten die Dächer, stellen Sie Waffen her und helfen Sie anderen Überlebenden, während Sie sich Ihren Albträumen stellen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

