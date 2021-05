God of War Ragnarok: Name des neuen Ablegers möglicherweise bestätigt

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios derzeit am neuen Ableger der beliebten "God of War"-Serie. Wie sich einer Folie, die im Zuge einer Investoren-Präsentation gezeigt wurde, entnehmen lässt, könnte der Titel in der Tat "God of War: Ragnarok" tragen.

Sony Santa Monica arbeitet am neuen Kapitel der "God of War"-Saga.

Im vergangenen Jahr kündigten die Entwickler der Sony Santa Monica Studios die laufenden Arbeiten am neuesten Kapitel der „God of War“-Saga an.

Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, zeichnete sich schnell ab, dass der Titel wohl den Namen „God of War: Ragnarok“ tragen wird. Darauf deutete zumindest ein entsprechender Schriftzug am Ende des ersten offiziellen Teaser-Trailers hin, in dem es hieß: „Ragnarok is coming“. Nachdem der Name „God of War: Ragnarok“ in den vergangenen Monaten von fast allen internationalen Magazinen aufgegriffen wurde, könnte Sony den Titel nun auch offiziell bestätigt haben.

Name taucht in einer Präsentationsfolie auf

So tauchte der Name „God of War: Ragnarok“ auf einer Folie auf, die im Rahmen einer Investoren-Konferenz präsentiert wurde. Allerdings ist anzumerken, dass das Logo zu „God of War: Ragnarok“, das auf der Folie ebenfalls zu sehen ist, von einem Fan erstellt wurde. Bei der Erstellung des Logos griff dieser allerdings ausschließlich auf Grafiken zurück, die auch im offiziellen Teaser-Trailer zu „God of War: Ragnarok“ aus dem September 2020 zu sehen waren.

Cory Barlog, der verantwortliche Game-Director hinter dem 2018 veröffentlichten PlayStation 4-Ableger von „God of War“, meldete sich via Twitter ebenfalls zu Wort und setzte ein „Facepalm“-Gif ab. Unklar ist aktuell, worauf sich sein Tweet im Detail bezieht. Denkbar wäre beispielsweise, dass Barlog die Tatsache kommentiert, dass für die Erstellung der Präsentationsfolie kurzerhand die Google-Bildersuche herangezogen wurde.

Doch auch die Art und Weise, die der Name von „God of War: Ragnarok“ möglicherweise offiziell bestätigt wurde, bestätigt wurde, könnte Barlog sauer aufgestoßen sein. Warten wir eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Santa Monica beziehungsweise Sony Interactive Entertainment ab.

So, uh I guess God of War: Ragnarok is the official title of the next GOW game. From Sony’s IR presentation: pic.twitter.com/0fwfls0viK — Imran Khan (@imranzomg) May 26, 2021

